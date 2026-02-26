Quando gioca l’Italia nei playoff e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026

Il 2026 è l'anno dei Mondiali di calcio, che un tempo era un momento in cui l'Italia sognava e lottava sempre per vincere. Adesso, invece è tutto cambiato. Per la terza volta consecutivi la nostra Nazionale disputerà i playoff e stavolta cercherà di superarli. Il momento della verità arriverà nel mese di marzo, quando si giocherà la semifinale con l'Irlanda del Nord e poi, si spera, la finale contro Galles o Bosnia.

Italia-Irlanda del Nord nei playoff, quando si gioca

Gennaro Gattuso ha girato tanto in queste ultime settimane, ha incontrato tutti i cinquanta calciatori convocabili per i playoff, che rappresentano tutto per l'Italia del calcio, che non vuole e non può permettersi un altro Mondiale da spettatore. L'Italia sarà in campo a Bergamo giovedì 26 marzo contro l'Irlanda del Nord, giocherà da favorita, ma deve stare attenta perché la nazionale britannica ha spesso rotto le uova nel paniere degli Azzurri in passato.

Ma il divario c'è. In caso di vittoria, la Nazionale tornerebbe in campo martedì 31 marzo contro la vincente dell'altra semifinale, quella tra Galles e Bosnia. Partita che la squadra di Gattuso giocherebbe in ogni caso fuori casa.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026

Capire qual è il percorso ideale è semplice. L'Italia deve vincere semifinale e finale per volare ai Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le partite si giocheranno in gara unica. Quindi chi vince al 90′ passa avanti, ma in caso di parità si prolunga tutto con supplementari ed eventualmente calci di rigore. Se l'Italia riuscirà a qualificarsi avrà anche splendide possibilità perché il sorteggio, potenzialmente, è stato eccellente. Le avversarie del girone sarebbero proprio il Canada, uno dei tre paesi organizzatori, il Qatar e la Svizzera.