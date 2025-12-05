Calcio
I gironi dei Mondiali di calcio 2026: l’Italia potrebbe giocare con Canada, Svizzera, Qatar

Sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali di calcio, l’Italia in caso di superamento dei playoff affronterebbe un gruppo sulla carta agevole.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026. L'Italia dunque, ha conosciuto le avversarie che andrà ad affrontare nel caso di superamento dei playoff. È andata potenzialmente bene agli azzurri che potrebbero finire nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar.

Le potenziali avversarie dell'Italia ai Mondiali 2026

Un sorteggio benevolo dunque per la squadra di Gattuso che si è ritrovata con una delle nazionali padrone di casa, ovvero quella canadese. Non proprio una corazzata al netto di diversi giocatori di qualità, che militano in Europa come lo juventino David. I biancorossi in tre partecipazioni ai Mondiali non ha mai vinto una partita.

Ci sarà anche la Svizzera che ci ha regalato un dispiacere nell'Europeo 2024 rifilandoci una sconfitta molto pesante. La squadra sulla carta meno competitiva è il Qatar che però ha fatto grandi passi avanti, rispetto a quella squadra che giocò in casa i Mondiali del 2022.

L'Italia dovrà guadagnarsi la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff

Inizia a prendere forma dunque il torneo che si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico e che per la prima volta sarà a 48 squadre e non a 32. La Nazionale azzurra spera dopo due assenze consecutive di poter tornare a giocare la fase finale. Per questo bisognerà passare dai playoff, prima la semifinale contro l'Irlanda del Nord in programma a Bergamo giovedì 26 marzo, e poi l'eventuale finale contro la vincente di Galles-Bosnia, in trasferta martedì 31 marzo. La speranza è di non avere brutte sorprese.

I gironi dei prossimi Mondiali

I gironi dei Mondiali 2026, il gruppo dell'Italia

Questi tutti i gironi, da quello A a quello L che si andranno a completare poi dopo i playoff e gli spareggi delle altre confederazioni.

  • Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica e una tra Danimarca, Macedonia, Repubblica Ceca e Irlanda
  • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar e una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia
  • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
  • Gruppo D: USA, Australia, Paraguay e una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo
  • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
  • Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia e una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania
  • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
  • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
  • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia e una tra Iraq, Bolivia e Suriname
  • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania.
  • Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan e una tra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia
  • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.

Quali sono i gironi dei Mondiali più intriganti

Tra i gironi più equilibrati ci sono senza dubbio, quello I in cui ci sono Francia, Senegal, Norvegia e una tra Iraq, Bolivia e Suriname. Ci sarà la super sfida tra i re dei bomber Mbappé e Haaland. Da tenere d'occhio anche quello con Inghilterra, Croazia, Panama e Ghana. I campioni in carica dell?Argentina, dovranno vedersela con Austria, Algeria e Giordania.

Calcio
Notizie
Notifiche
Calcio
