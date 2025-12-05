I gironi dei Mondiali di calcio 2026: l’Italia potrebbe giocare con Canada, Svizzera, Qatar

Sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026. L'Italia dunque, ha conosciuto le avversarie che andrà ad affrontare nel caso di superamento dei playoff. È andata potenzialmente bene agli azzurri che potrebbero finire nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar.

Le potenziali avversarie dell'Italia ai Mondiali 2026

Un sorteggio benevolo dunque per la squadra di Gattuso che si è ritrovata con una delle nazionali padrone di casa, ovvero quella canadese. Non proprio una corazzata al netto di diversi giocatori di qualità, che militano in Europa come lo juventino David. I biancorossi in tre partecipazioni ai Mondiali non ha mai vinto una partita.

Ci sarà anche la Svizzera che ci ha regalato un dispiacere nell'Europeo 2024 rifilandoci una sconfitta molto pesante. La squadra sulla carta meno competitiva è il Qatar che però ha fatto grandi passi avanti, rispetto a quella squadra che giocò in casa i Mondiali del 2022.

L'Italia dovrà guadagnarsi la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff

Inizia a prendere forma dunque il torneo che si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico e che per la prima volta sarà a 48 squadre e non a 32. La Nazionale azzurra spera dopo due assenze consecutive di poter tornare a giocare la fase finale. Per questo bisognerà passare dai playoff, prima la semifinale contro l'Irlanda del Nord in programma a Bergamo giovedì 26 marzo, e poi l'eventuale finale contro la vincente di Galles-Bosnia, in trasferta martedì 31 marzo. La speranza è di non avere brutte sorprese.

I gironi dei prossimi Mondiali

I gironi dei Mondiali 2026, il gruppo dell'Italia

Questi tutti i gironi, da quello A a quello L che si andranno a completare poi dopo i playoff e gli spareggi delle altre confederazioni.

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica e una tra Danimarca, Macedonia, Repubblica Ceca e Irlanda

Messico, Corea del Sud, Sudafrica e una tra Danimarca, Macedonia, Repubblica Ceca e Irlanda Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar e una tra Italia , Irlanda del Nord, Galles e Bosnia

Canada, Svizzera, Qatar e una tra , Irlanda del Nord, Galles e Bosnia Gruppo C : Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D: USA, Australia, Paraguay e una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo

USA, Australia, Paraguay e una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao

Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia e una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania

Olanda, Giappone, Tunisia e una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia e una tra Iraq, Bolivia e Suriname

Francia, Senegal, Norvegia e una tra Iraq, Bolivia e Suriname Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania.

Argentina, Austria, Algeria, Giordania. Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan e una tra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia

Portogallo, Colombia, Uzbekistan e una tra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.

Quali sono i gironi dei Mondiali più intriganti

Tra i gironi più equilibrati ci sono senza dubbio, quello I in cui ci sono Francia, Senegal, Norvegia e una tra Iraq, Bolivia e Suriname. Ci sarà la super sfida tra i re dei bomber Mbappé e Haaland. Da tenere d'occhio anche quello con Inghilterra, Croazia, Panama e Ghana. I campioni in carica dell?Argentina, dovranno vedersela con Austria, Algeria e Giordania.