Come funzionano i playoff per i Mondiali 2026 e cosa deve fare l’Italia per qualificarsi

I playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada sono articolati su due partite: una semifinale, che l'Italia giocherà in casa contro l'Irlanda del Nord (giovedì 26 marzo a Bergamo, ore 20.45) e una finale che, in caso di passaggio del turno, sarà contro il Galles oppure la Bosnia Erzegovina (in programma il 31 marzo, alle 18 o alle 20.45). Dove sarà disputata? Il sorteggio effettuato al momento degli abbinamenti in tabellone ha decretato che gli Azzurri, qualora arrivassero alla sfida decisiva, l'affronterebbero in trasferta.

Cosa deve fare la Nazionale per qualificarsi ai Mondiali 2026

Ecco perché, per tenere viva la speranza di accedere alla Coppa del Mondo (la Nazionale vi manca da Brasile 2014, con Cesare Prandelli commissario tecnico), non servono molti calcoli… si deve vincere e basta. Non importa con quale gioco: non è il caso di andare troppo per il sottile, quel che conta davvero è il risultato finale. Meglio se al termine dei 90 minuti regolamentari, evitando di ricorrere (se persiste il pareggio) ai supplementari o, addirittura, alla pericolosa lotteria dei calci di rigore. Battere l'Irlanda del Nord alla New Balance Arena (stadio che Gattuso ha preferito perché lì ha esordito da ct con una vittoria), e poi anche una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ha un valore fondamentale non solo a livello sportivo ma per l'intero movimento, che ha già ricevuto un brutto colpo dopo aver mancato Russia 2018 (l'Italia di Ventura fu eliminata ai playoff dalla Svezia) e Qatar 2022 (la Nazionale di Mancini fu mandata a casa dalla Macedonia del Nord), quest'ultimo flop è stato ancora più doloroso perché nessuno se lo aspettava dopo il trionfo a Euro 2021.

In quale girone giocherà l'Italia ai Mondiali in caso di qualificazione

L'Italia, che è stata inserita nel percorso A dei playoff Uefa, sa già in quale girone può ritrovarsi in caso di qualificazione alla Coppa del Mondo: è il Gruppo B, nel quale figurano Canada, Svizzera e Qatar oltre alla "X" che, in attesa degli spareggi, indica la casella lasciata vacante al momento dei sorteggi. Un girone tutto sommato abbordabile per la Nazionale di Gattuso e che ha dalla sua anche il vantaggio di orari favorevoli alla platea del pubblico italiano da casa, considerato che le partite si giocheranno alle 21:00 ora italiana.