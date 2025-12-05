Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata

Tutto pronto al John Fitzgerald Kennedy di Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che si giocheranno tra giugno e luglio 2026. Sarà la prima Coppa del Mondo con 48 squadre che saranno divise in 12 raggruppamenti da 4 squadre: 42 sono già qualificate, le altre saranno definite dai playoff che si terranno a marzo. L'Italia non è ancora certa della qualificazione: gli Azzurri di Gattuso dovranno giocarsela prima con l'Irlanda del Nord e poi con Galles o Bosnia ma oggi potranno già scoprire chi saranno le sue potenziali avversarie. Alla cerimonia del sorteggio sarà presente anche Donald Trump. Ecco come funziona il sorteggio, le fasce e le squadre.Diretta TV su Rai 2, Sky e DAZN dalle ore 18:00.

