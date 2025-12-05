Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata

Tutto pronto al John Fitzgerald Kennedy di Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che si giocheranno tra giugno e luglio 2026. Sarà la prima Coppa del Mondo con 48 squadre che saranno divise in 12 raggruppamenti da 4 squadre: 42 sono già qualificate, le altre saranno definite dai playoff che si terranno a marzo. L'Italia non è ancora certa della qualificazione: gli Azzurri di Gattuso dovranno giocarsela prima con l'Irlanda del Nord e poi con Galles o Bosnia ma oggi potranno già scoprire chi saranno le sue potenziali avversarie. Alla cerimonia del sorteggio sarà presente anche Donald Trump. Ecco come funziona il sorteggio, le fasce e le squadre.Diretta TV su Rai 2, Sky e DAZN dalle ore 18:00.
Bocelli apre la Cerimonia con una performance da brividi: tutti in piedi per il suo "Nessun Dorma"
Andrea Bocelli si è esibito nella celebre aria ‘Nessun dorma' davanti a Donald Trump e Gianni Infantino: standing ovation per una esecuzione a dir poco perfetta, con tutto il pubblico in tripudio
Il tutto come preambolo ad un mega show che viene presentato da Heidi Klum, top model e personalità televisiva, insieme al comico Kevin Hart e all'attore Danny Ramirez, già saliti sul palco
Mondiali 2026, il sorteggio dei playoff in diretta LIVE
Il sipario si sta per alzare. Tra pochi secondi prenderà il via la cerimonia di sorteggio dei Mondiali del 2026. L'evento dovrebbe durare novanta minuti, al sorteggio c'è virtualmente anche l'Italia, in quarta fascia come tutte le squadre che a marzo dovranno disputare i playoff.
Italia in quarta fascia, quali sono le possibili avversarie in caso di qualificazione
L'Italia sarà in quarta fascia. Una quarta fascia, purtroppo, al momento virtuale. Perché la Nazionale deve superare i playoff. C'è solo un paletto che riguarda gli Azzurri, che non potranno finire in un girone con più di due squadre europee. Dunque una europea e le altre si vedrà.
Grandi stelle presenti per il sorteggio dei Mondiali 2026
Oltre ai discorsi di Infantino e Trump, la cerimonia avrà diversi momenti extra sorteggio. Protagonisti Andrea Bocelli, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che si esibiranno.
Italia ai playoff dei Mondiali, quando gioca: il calendario
L'Italia giocherà la semifinale dei playoff dei Mondiali 2026 a Bergamo, giovedì 26 marzo, contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria la Nazionale sfiderà il Galles o la Bosnia nella finale in programma martedì 31 marzo, che gli Azzurri giocherebbero fuori casa.
I criteri del sorteggio: perché Spagna e Argentina saranno separate
La FIFA per la prima volta nella storia ha stabilito che le prime quattro squadre del Ranking siano collocate in lati diversi del tabellone: Spagna e Argentina potrebbero incontrarsi solo in finale, Francia e Inghilterra pure saranno in lati opposti.
Quali sono le squadre che sperano ancora nella qualificazione
Il 26 e il 31 marzo si giocheranno i playoff europei. Prima le semifinali e poi la finale.
Percorso A: Italia-Irlanda del Nord, Galles-Bosnia. Le vincenti si affronteranno in finale.
Percorso B: Ucraina-Svezia, Polonia-Albania. Le vincitrici delle semifinali si sfideranno in finale.
Percorso C: Turchia-Romania, Slovacchia-Kosovo. Le vincenti si troveranno in finale.
Percorso D: Danimarca-Macedonia del Nord, Repubblica Ceca-Irlanda. Chi vincerà le semifinali troverà le finali.
Ma a marzo, in Messico, si terranno anche due percorsi differenti dei playoff intercontinentali
Percorso 1: semifinale Nuova Caledonia-Giamaica, chi vince sfida in finale il Congo.
Percorso 2: semifinale Bolivia-Suriname, chi vince sfiderà in finale l'Iraq.
Le date dei Mondiali di calcio 2026
Si comincerà l'11 giugno con la partita inaugurale in Messico e si chiuderà a Los Angeles con la finale il 19 luglio. Oltre un mese di grande calcio tra Messico, Canada e Stati Uniti.
Quali sono le fasce del sorteggio e le squadre qualificate
La FIFA ha diviso in base al ranking le squadre qualificate ai Mondiali 2026, con l'eccezione dei tre paesi organizzatori che sono naturalmente inclusi tra le teste di serie e dunque in prima fascia. Queste le quattro fasce.
Fascia 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, vincitrici dei playoff Europei A (in questo c'è l'Italia), B, C e D, vincitore dei torneo Play-Off FIFA 1, 2.
Perché l'Italia partecipa al sorteggio anche se non è ancora qualificata
L'Italia partecipa al sorteggio dei Mondiali 2026. Lo fa in modo ‘virtuale'. Perché c'è e non c'è. La Nazionale non si è ancora qualificata, dovrà disputare i playoff nel mese di marzo, semifinale contro l'Irlanda del Nord a Bergamo. Durante il sorteggio verranno posizionate anche le squadre che usciranno dai sei playoff in programma, dunque anche l'Italia, che si spera torni nel posto che le spetta.
Dove vedere i sorteggi dei gironi dei Mondiali 2026 con l'Italia in tv e streaming
Alle ore 18, cioè tra esatti novanta minuti, prenderanno il via i sorteggi dei Mondiali 2026. Un evento importantissimo, perché di fatto si crea lo scheletro della prossima Coppa del Mondo. La cerimonia durerà presumibilmente un'ora e mezza, ci sarà anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In Italia il sorteggio si potrà seguire su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Mentre potranno farlo anche gli abbonati di Sky e DAZN. Streaming con Sky Go, NOW e DAZN.