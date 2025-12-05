La procedura del sorteggio dei Mondiali 2026 sarà abbastanza cervellotica: i criteri e come funziona

Oggi nascono i Mondiali 2026. A Washington, alle ore 18, è in programma il sorteggio, ci sarà anche il Presidente americano Donald Trump. Un grande evento pieno di stelle che quando arriverà al dunque avrà una procedura che man mano diventerà più complessa, e sarà intrigante poi quando si tratterà di sorteggiare l‘Italia, o meglio il percorso A dei playoff europei. Quello che rappresenta la nostra Nazionale, che per qualificarsi deve superare i playoff nel mese di marzo.

Come si svolge la cerimonia dei sorteggi per i Mondiali 2026

Alle ore 18 inizierà la cerimonia di sorteggio dei Mondiali 2026. Rio Ferdinand, ex leggenda del Manchester United, sarà il presentatore, con lui Heidi Klum, Kevin Hart e il produttore Danny Ramirez. Prima della fase calda si esibiranno Bocelli, Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Toccherà poi a Infantino e a Trump tenere un discorso. Dopo di che ci sarà un video con la presentazione dell'evento, che si svolgerà con diverse stelle dello sport come Tom Brady, Wayne Gretzky e Shaquille O'Neal. Finito tutto ciò si partirà con il sorteggio.

Le squadre, che saranno 48 anche al momento sono 42, sono state suddivise in quattro fasce, ognuna con dodici squadre. Nasceranno così 12 raggruppamenti, ognuno con quattro squadre. Nell'ultimo girone ci saranno sei squadre virtuali, quelle che usciranno dai playoff.

Come funziona il sorteggio e quali sono i criteri

Le 48 squadre sono state suddivise in quattro fasce da 12, basate principalmente sulla classifica mondiale della FIFA. Per prime saranno estratte le squadre della prima fascia. Si conosce già la collocazione dei paesi ospitanti: Messico (A1), Canada (B1) e Stati Uniti (D1) che avranno delle palline colorate con i colori delle rispettive bandiere. La posizione nel raggruppamento di ognuna delle tre nazionali è predefinita.

Poi si proseguirà con l'estrazione delle squadre della prima fascia e qui sarà un po' più complicato. Perché la FIFA ha deciso di creare, per la prima volta nella storia, materialmente delle teste di serie. Spagna e Argentina, le prime due del ranking, saranno in lati opposti del tabellone, così come Francia e Inghilterra, che potranno sfidare le favorite eventualmente solo in semifinale. Per questo motivo questa quattro nazionali avranno uno status speciale (che varrà solo se queste squadre vinceranno i rispettivi gironi).

La FIFA per rendere più facile la comprensione ha deciso che ognuno di questi paesi sarà estratto a sorte in un quadrante di colore diverso del tabellone, ciò si nota bene con la grafica. Di sicuro finiranno in lati diversi Spagna e Argentina, così come Francia e Inghilterra. Ciò non significa che queste nazionali avranno un tabellone comodo, basta pensare che potrebbero trovare agli ottavi Brasile e Portogallo, ma senz'altro è un aiuto teorico.

Ci sono naturalmente anche delle restrizioni ulteriori, dei paletti, che per la verità non sono tanti. Non ci potrà essere più di una squadra nella stessa confederazione per ogni girone, eccetto che per l'Europa che avrà 16 nazionali e i gironi sono 12. Quindi ovviamente già quando si tratterà di pescare le squadre della seconda fascia il computer andrà a estrarre una serie di nazionali.

Come vengono collocate nel sorteggio le squadre che giocheranno i playoff

Contestualmente all'estrazione delle rispettive nazionali verrà estratto anche un numero che servirà per l'abbinamento delle partite dei gironi. Tanto per fare un esempio: quando verrà estratta la Norvegia avrà un numero abbinato che determinerà il calendario della squadra stessa. Nella prima giornata si sfideranno la squadra con il numero 1 e quella con il numero 2. Ulteriore curiosità ci sarà nello scoprire quale sarà l'avversario del Messico nella gara inaugurale dell'11 giugno. Date e orari di tutte le partite dei gironi verranno rese note solo sabato 6 dicembre.

Nell'ultima fascia ci sono tecnicamente sei ‘X' che rappresentano le squadre che usciranno vincenti dai playoff – quattro sono quelli europei, due quelli inter-zona, tecnicamente intercontinentali. L'Italia sarà tra quelle e dovrebbe essere contrassegnata dalla scritta ‘Winner Playoff A Europa', ma ciò non è ancora ufficiale. Sorteggiate per ultime le nazionali dei playoff rischiano un girone di ferro, ma non è così scontato.