Perché si sorteggiano i gironi dei Mondiali prima di sapere quali squadre passeranno i playoff

Oggi i sorteggi dei giorni dei Mondiali 2026 con solo 42 delle 48 Nazionali previste in tabellone. I sei “buchi” sono le 4 europee e le 2 intercontinentali che usciranno qualificate dai playoff di marzo, dove c’è anche l’Italia. Ma la FIFA, come in altre edizioni, ha deciso di anticipare l’estrazione dei vari gruppi per questioni logistiche e organizzative, facilitando la pianificazione di stadi, orari, biglietti e preparativi.

Oggi venerdì 5 dicembre 2025 si tiene il sorteggio per stabilire i gironi per i Mondiali 2026, con una cerimonia che si terrà al Kennedy Center di Washington D.C. Il tutto avviene quando si devono ancora giocare i playoff e il tabellone non è completo: solo 42 Nazionali sono certe della loro presenza su 48 in totale, tra cui l'Italia attesa dagli spareggi di marzo. Queste ultime verranno sostituite con una ics ma si saprà praticamente la composizione dei gruppi di appartenenza. Il motivo di questa decisione, già compiuta anche nelle edizioni mondiali passate, risiede in una questione meramente organizzativa e logistica per agevolare le città sede dei match, le Nazionali e gli stessi tifosi.

Il sorteggio per i Mondiali 2026 avviene con solo 42 squadre qualificate perché le restanti 6 dipenderanno dai playoff che si giocheranno a marzo 2026 con le cui finali programmate per il 31. Tra questi spareggi usciranno le altre sei squadre suddivise in 4 Nazionali europee tra cui l'Italia, 2 intercontinentali. Il motivo di aver scelto un sorteggio senza la definizione completa in ogni suo aspetto del tabellone è un'opzione che la FIFA ha adottato anche nelle edizioni passate ed è una decisione maturata per motivi logistici e organizzativi. L'avere il quadro predefinito già a dicembre permette infatti, di definire i gruppi e il percorso verso la finale con ulteriore anticipo rispetto all'inizio del torneo che scatterà il prossimo 11 giugno 2026.

Anticipare il cammino delle squadre a dicembre senza attendere le finali playoff ed essere già sotto il periodo pre mondiale, facilita concretamente la pianificazione di stadi, orari, biglietti e preparativi per le squadre. Una necessità organizzativa e logistica essenziale. Anche perché le squadre che ancora devono qualificarsi sono automaticamente assegnate al Pot 4, indipendentemente dal loro valore FIFA, con i vari gruppi che verranno formati includendo questi slot vuoti. Una volta noti i vincitori, verranno assegnati ai gruppi estratti, rispettando parametri prefissati:

un massimo di 2 squadre europee per gruppo

nessuna squadra dalla stessa confederazione nello stesso gruppo

Pio Esposito nella disfatta di San Siro che è costata i playoff all’Italia

Quali sono le 42 squadre già qualificate ai Mondiali 2026

Partiamo dall'Europa che ha il numero più ricco, con 12 qualificate dirette su un totale di 16 posti disponibili. Ovviamente ci sono le migliori selezioni del Vecchio Continente, l'Inghilterra di Harry Kane, la Francia di Mbappé, la Spagna di Yamal. Poi la Germania, il Portogallo di Ronaldo, l'Olanda e il Belgio che insieme alla Croazia di Modric saranno pronti a provare a sparigliare le carte. Dal Sudamerica sono già dentro al Mondiale 2026 l'Argentina – campione del mondo in carica – il Brasile – allenato da Carletto Ancelotti – l'Uruguay, la Colombia, il Paraguay e il Cile. L'Africa ha conquistato 9 posti diretti su 9 a disposizione, dove spiccano la Nigeria di Osimhen e il Marocco, già eroe iridiato del 2022, e soprattutto il debuttante assoluto Capo Verde. L'Asia contribuisce con 8 qualificate dove spiccano il sempre presente Giappone e la Giordania, altro debuttante assoluto. Per il Centro e Nord America, oltre ai tre Paesi ospitanti ci sarà la novità assoluta di Curaçao e per l'Oceania, con un posto garantito nella fase finale, ci sarà la Nuova Zelanda.

Europa (UEFA): Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Olanda, Belgio, Croazia, Svizzera, Norvegia, Scozia

Sudamerica (CONMEBOL): Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay, Colombia

Africa (CAF): Nigeria, Marocco, Senegal, Egitto, Algeria, Tunisia, Sudafrica, Costa d'Avorio, Capo Verde

Asia (AFC): Giappone, Iran, Corea del Sud, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Uzbekistan, Giordania

Nord e Centro America (CONCACAF): Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rfica, Panama, Giamnaica, Salvador, Haiti, Curaçao

Oceania (OFC): Nuova Zelanda

L’amarezza di Gattuso e dei giocatori azzurri: per la terza edizione consecutiva dobbiamo giocare gli spareggi

Le nazionali ai playoff con l'Italia: 4 posti per l'Europa

I playoff UEFA si presentano con quattro mini tornei da quattro squadre ciascuno, tutti a eliminazione diretta e gare secche che si terranno a marzo 2026. L’Italia di Gattuso è nel Path A, dove giocherà in casa, a Bergamo, contro l’Irlanda del Nord. Chi vincerà affronterà in finale la vincente di Galles-Bosnia. Solo i quattro vincitori dei rispettivi percorsi staccheranno il biglietto per i Mondiali 2026 e finiranno direttamente nel Pot 4 al sorteggio di venerdì.