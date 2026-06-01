Davide Ancelotti allenerà il Lille da remoto: gestirà la squadra in video fino alla fine dei Mondiali

Ancelotti resterà con il Brasile fino alla fine dei Mondiali, poi andrà al Lille. Ma nel frattempo guiderà la sua squadra da remoto via video per preparare la stagione.

Il Lille ha deciso di puntare su Davide Ancelotti per la prossima stagione. Sarà il primo allenatore italiano della storia del club che conoscerà personalmente soltanto quando si sarà conclusa l'avventura ai Mondiali con il Brasile, accanto a suo padre Carlo. Dopo l'esperienza al Botafogo ripartirà dall'Europa e dalla Champions League, una sfida di grandissimo livello per l'apprendista di Re Carlo che si prepara a diventare grande seguendo le sue orme.

Prima di tuffarsi nella sua nuova avventura francese dovrà attendere un po', ma la squadra seguirà i suoi ordini a distanza. Ancelotti resterà nello staff del Brasile fino alla fine dei Mondiali, gettando un occhio alla sua nuova squadra che comincerà a organizzare da remoto con video e telefonate che gli serviranno per conoscere i giocatori prima dell'inizio del ritiro, fissato per il prossimo 2 luglio.

Ancelotti gestirà il Lille durante i Mondiali

Il sostituto di Genesio è un nome che intriga, per le prospettive della sua carriera ma anche per l'esperienza che ha maturato in giro per il mondo come vice allenatore. Davide Ancelotti ha lavorato con il padre nelle migliori squadre, ha vinto tanto ed è pronto a trovare la sua strada ripartendo dal Lille, anche se per le prime settimane sarà un allenatore soltanto da remoto. Resterà nello staff tecnico del Brasile fino alla fine dei Mondiali, dai quali spera di rientrare stringendo la coppa tra le mani, poi si dedicherà soltanto al suo club.

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Ma prima del ritiro ufficiale di luglio gestirà già il suo nuovo gruppo via video: comincerà a lavorare fin da subito per conoscere alla squadra, parlare con i giocatori e preparare le prossime amichevoli. In Francia ci sarà parte del suo staff tecnico, composto al momento dallo spagnolo Luis Tevenet e dall'inglese Andy Mangan che saranno accompagnati da altri specialisti per formare un gruppo forte e completo, che farà da sostegno ad Ancelotti nei suoi primi passi in Champions League.