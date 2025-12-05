Sorteggio Mondiali 2026, a che ora e dove vederlo in TV: gironi, fasce e criteri

Questo di oggi, venerdì 5 dicembre, è un giorno molto importante. Perché a Washington si effettua il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. L’Italia guarda con attenzione, perché saranno sorteggiate anche le squadre che giocheranno i playoff. Si parte alle ore 18.

Quello di oggi, venerdì 5 dicembre, è un giorno importante per il calcio mondiale. Perché a Washington si tiene il sorteggio dei Mondiali 2026. Virtualmente c'è anche l'Italia, che però per giocare in Canada, Messico e Stati Uniti deve superare i playoff, in programma nel mese di marzo. L'Italia è teoricamente in quarta fascia, l'ultima e rischierebbe un girone di ferro. Sarà un sorteggio sfarzoso, all'americana, con tante stelle e il Presidente Trump. La FIFA, per la prima volta nella storia, ha stabilito che le quattro migliori squadre del Ranking non possono sfidarsi prima delle semifinali. La cerimonia del sorteggio inizierà alle 18 ora italiana e si potrà seguire in TV su Sky e DAZN.

A che ora si sorteggiano i gironi dei Mondiali 2026: l'orario

Al John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. alle 12 ora locale, le 18 ora italiana, prenderà il via la cerimonia di sorteggio dei Mondiali 2026. Un momento attesissimo, perché di fatto inizierà la vera corsa verso la Coppa del Mondo. Quarantadue le squadre qualificate, mancano all'appello le sei che vinceranno i rispettivi percorsi dei playoff. Al sorteggio parteciperanno, in veste di ospiti: Andrea Bocelli, Heidi Klum, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e per ultimi i Village People, che si esibiranno al termine dell'evento.

Le squadre qualificate e le fasce: le possibili avversarie dell'Italia

Quarantadue squadre già qualificate. Ci sono tutte le grandi del calcio mondiale, tranne l'Italia. Si stanno già organizzando per i Mondiali: Spagna, Argentina, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo, Brasile. Ma anche nazionali che vivranno una storica prima volta come la Giordania, Capo Verde, l'Uzbekistan e Curacao.

L'Italia è tecnicamente in ultima fascia. Lo è assieme a tutte le nazionali che dovranno giocare nel mese di marzo i playoff. La Nazionale di Gattuso è in fascia quattro e ciò significa che può essere sorteggiata con tutte le nazionali delle prime tre fasce, inclusa la Norvegia, tranne che con quella della propria fascia. Non potranno in ogni caso esserci più di due squadre europee per ogni girone. L'Italia al momento del sorteggio sarà contrassegnata con la dicitura: di vincitrice del playoff europeo A.

Fascia 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, vincitrici dei playoff Europei A (in questo c'è l'Italia), B, C e D, vincitore dei torneo Play-Off FIFA 1, 2.

Dove vedere i sorteggi dei Mondiali in diretta TV e streaming

I sorteggi dei Mondiali 2026 saranno trasmessi in diretta TV solamente da Sky, che li trasmetterà in esclusiva sul canale 200 (Sky Sport). Diretta streaming sempre per abbonati con Sky Go, DAZN e NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro in TV, ma Il sorteggio si potrà vedere in chiaro sui canali ufficiali della FIFA, FIFA+ e sul sito ufficiale dei Mondiali.