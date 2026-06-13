Mondiali 2026 in TV oggi, dove vedere Brasile-Marocco e Qatar-Svizzera su Rai e DAZN: programma e orari delle partite

Le partite dei Mondiali in programma oggi, sabato 13 giugno, e dove vederle in diretta tv e in chiaro gratis sulla Rai oltre che DAZN. Nella notte il Brasile di Ancelotti debutta col Marocco.

Nel calendario dei Mondiali il Brasile di Carlo Ancelotti debutta contro il Marocco.

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Le partite di oggi 13 giugno nel calendario dei Mondiali 2026. Si tratta di Qatar–Svizzera alle 21 (Gruppo B), trasmessa in esclusiva su DAZN. A seguire, e fino alle prime ore del 14 giugno, ci saranno gli altri incontri, tra cui alcuni anche in chiaro e gratis. Chi vorrà restare sveglio, avrà una scelta abbastanza vasta a cominciare dalla partita delle 24 che andrà in onda anche sulla Rai: è Brasile–Marocco (Gruppo C). Alle 3 la Scozia debutta contro Haiti (DAZN, Gruppo C).

Le partite di oggi sabato 13 giugno: il programma completo

Qatar-Svizzera (ore 21, su DAZN, telecronaca di Ricky Buscaglia e Antonio Di Gennaro) è la partita in programma oggi, 13 giugno, nel calendario degli incontri e fa da prologo alla lunga notte dei Mondiali fino all'alba del 14 giugno. La selezione del Golfo Persico è guidata dallo spagnolo, Julen Lopetegui, e ha in Akram Afif e Almoez Ali i calciatori chiave. Granit Xhaka e Remo Freuler sono le colonne del centrocampo elvetico, che in attacco può contare sulla velocità di Dan Ndoye e Breel Embolo.

Brasile-Marocco è la gara che è possibile vedere in diretta tv e in chiaro gratis perché trasmessa sulla Rai (a partire dalla mezzanotte). Telecronaca raccontata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Daniele Adani. Il match rientra nel pacchetto di incontri che sono mandati in onda anche dalla TV di Stato oltre su DAZN. Lo si potrà seguire a partire dalle ore 24 (e fino alla notte inoltrata del 14) anche in streaming su Rai Play.

La Scozia di Scott McTominay debutta ai Mondiali contro Haiti.

La Seleçao è una delle candidate alla vittoria dei Mondiali ed è guidata da Carlo Ancelotti che proverà, dopo ben 24 anni, a conquistare il trofeo. Il Marocco arriva alla sfida odierna con il titolo di Campione d'Africa ottenuto a inizio anno. Verdeoro in campo con un 4-2-3-1 equilibrato che fa perno su una difesa costruita su Danilo, Marquinhos, Gabriel e Alex Sandro. Casemiro e Bruno Guimarães a centrocampo garantiscono fisicità ed esperienza. Raphinha, Paquetà e Vinicius junior agiscono alle spalle di Matheus Cunha.

A seguire ci sarà Haiti-Scozia (ore 3, DAZN, telecronaca di Giorgio Basile), che vedrà il debutto del "napoletano" Scott McTominay, autentico trascinatore della nazionale anglosassone.

Orari delle partite in tv su Rai e in streaming su Dazn

Sabato 13 Giugno

ore 21 Qatar-Svizzera: DAZN

Domenica 14 giugno

ore 24 Brasile-Marocco: Rai e DAZN

ore 3 Haiti-Scozia: DAZN.