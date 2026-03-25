Il figlio di Cristiano Ronaldo si allena con il Real Madrid: può seguire le orme del padre

Cristiano Ronaldo Jr ha vestito per la prima volta la maglia del Real Madrid e si è allenato con l’Under 16 a Valdebebas: cosa può succedere in futuro.

Cristiano Ronaldo Jr sta seguendo le orme di suo padre e potrebbe esordire nel calcio dei grandi con una delle maglie più importanti indossate da suo padre. Ieri si è allenato con la squadra Under 16 del Real Madrid ma la sua visita a Madrid al momento non ha dietro nessuna motivazione ufficiale: il padre è in Spagna per guarire da un infortunio e il giovane attaccante è stato accolto dai Blancos che gli consentono di allenarsi con lui per tenersi in forma, in attesa del rientro in Arabia Saudita.

Non può allenarsi con l'Al Nassr in questi giorni e per questo è stato accolto a Madrid temporaneamente, anche se secondo The Athletic potrebbe presto entrare nel settore giovanile madrileno per continuare la sua carriera e sperare in un esordio in prima squadra. Il giovane portoghese ha 15 anni e ha già debuttato con il Portogallo Under 17, la nazionale che ha scelto di rappresentare e la visita in Spagna potrebbe far nascere qualcosa di importante.

Cristiano Ronaldo Jr ha già esordito con il Portogallo

Il futuro di Cristiano Ronaldo Jr

Fin qui la sua carriera è stata sempre legata a quella di suo padre: Cristiano Ronaldo Jr ha giocato nelle giovanili dei club di suo padre, a cominciare dalla Juventus e continuando con Manchester United e Al Nassr. Attualmente gioca in Arabia Saudita e Cristiano Ronaldo vorrebbe poter scendere in campo con lui prima del ritiro, un sogno che non ha mai nascosto. Ma il giovane attaccante pensa anche al futuro e tra le destinazioni possibili potrebbe esserci Madrid, anche se non si è ancora sottoposto a un provino.

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Ieri si è allenato con l'Under 16 del Real Madrid per la prima volta e molti pensano già a un possibile trasferimento in tempi brevi. CR7 è una leggenda dei Blancos, con cui ha vinto tutto nei nove anni di permanenza, e suo figlio potrebbe seguire fedelmente le sue ombre. Resterà in Spagna ancora per qualche giorni per continuare gli allenamenti a Valdebebas, una prospettiva che intriga i tifosi. A giugno compirà 16 anni e qualcuno pensa che il suo trasferimento potrebbe riportare Cristiano Ronaldo a Madrid, almeno per qualche tempo finché suo figlio non raggiungerà la maggiore età.