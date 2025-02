video suggerito

Ronaldo rivolge l’ultimo suo vero sogno prima di ritirarsi a Cristiano jr: “Dipende tutto da te” A margine delle celebrazioni per il suo 40° compleanno, Cristiano Ronaldo ha parlato anche di un argomento che lo tocca molto da vicino che rappresenta il vero sogno nel cassetto prima di smettere, giocare insieme a suo figlio: “Certo che ci penso e mi piacerebbe moltissimo” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

40 anni e non sentirli. Cristiano Ronaldo ha festeggiato da poco un'età in cui la stragrande maggioranza dei calciatori ha smesso di giocare da tempo. Per Cr7 è solamente stato l'ennesimo pretesto per ricordare al mondo la propria grandezza, autocelebrandosi e ricordando i tanti traguardi che deve ancora tagliare. Tra cui i mille gol in carriera e provare a essere in America col Portogallo per il suo sesto Mondiale. Ma c'è una ultima grande sfida che tiene per sè e che vale più di ogni altra cosa: il sogno di poter giocare insieme a suo figlio Cristiano Jr.

Gli obiettivi di fine carriera di Cristiano Ronaldo: gol e Mondiale

Il compleanno è servito a Cr7 per fare un po' il punto della situazione, di fronte ad una carriera stellare, costellata da numeri impossibili ai più ma che inevitabilmente è destinata a chiudersi nei prossimi anni, con una parabola discendente che il fenomeno portoghese sta cercando di allungare il più possibile dedicandosi anima e corpo alla propria preparazione fisica e ponendosi sempre nuovi obiettivi: come toccare lo storico traguardo dei 1000 gol – oggi è "fermo" a 924 – o riuscire a venire convocato col Portogallo per i Mondiali 2026 in America, che sarebbero il suo sesto torneo iridato.

Il vero sogno nel cassetto di Cr7: "Giocare con Cristiano jr, ma dipende tutto da lui"

Ma c'è un sogno nel cassetto di cui Ronaldo parla poco e spesso sorvola ma al quale tiene molto di più di tutto il resto ed è stato sottolineato in una intervista al portoghese "Record" che ha toccato anche la sfera familiare e personale del campione nazionale, puntando il dito su un preciso argomento davanti al quale Cr7 non si è nascosto: giocare insieme a Cristiano jr. "Sì ci ho pensato più volte e mi piacerebbe… certo che mi piacerebbe. Non è una cosa che mi tiene sveglio la notte, vedremo… Ma è una cosa che dipende più da lui che da me: è più nelle sue mani che nelle mie. Gli anni stanno iniziando a passare e un giorno dovrò pur smettere… Arriverà un momento in cui non sarà più possibile giocare non solo fisicamente ma psicologicamente".

Papà Ronaldo a Cristiano jr: "Farà la sua strada, comunque sarò orgoglioso"

Cristiano Jr oggi ha 15 anni e sta provando a seguire le orme del padre fenomeno. Gioca nell'under15 dell'Al Nassr, seguito attentamente da papà Ronaldo che si definisce però un genitore molto accondiscendente, malgrado si dica il contrario: "Seguirà la sua strada, farà la sua carriera e io sarò un padre sempre orgoglioso. Sarò orgoglioso di ciò che vorrà fare: se giocherà ad alti livelli? Sarà fantastico. Se non ci riuscirà? Ci proveremo" ha spiegato Cr7. "Almeno suo padre proverà a fare uno sforzo in questo senso. Ma non sarà mai un problema".