Cristiano Ronaldo organizza un concerto privato per farsi cantare "buon compleanno" alla festa per i 40 anni È stato Rauw Alejandro, il 32enne cantautore e rapper portoricano, a intonare il rituale jingle di auguri durante il party rivato. Poi Ronaldo ha dato un bacio a mamma Dolores e l'ha presa per mano, invitandola a ballare.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bacio a Georgina e uno a mamma Dolores. Dopo aver spento le candeline per il 40° compleanno, Cristiano Ronaldo ha preso la mano della madre e ballato con lei sulle note delle canzoni cantate dalla superstar latina, Rauw Alejandro. È stato il 32enne cantautore e rapper portoricano a intonare il rituale jingle di auguri durante la festa privata organizzata da CR7: "¡Fuerte el aplauso para Cristiano!", ha urlato al microfono nel momento clou della serata, interpretando anche alcuni brani inseriti nel suo ultimo disco, tra cui Diluvio che ha fatto da colonna sonora a un gesto strappalacrime del campione. S'è alzato, s'è avvicinato alla donna che gli ha dato tutto nella vita, l'ha bacia e l'ha stretta a sé. La signora Aveiro aveva gli occhi lucidi per la gioia e la commozione.

"Con el corazón lleno", ha scritto l'artista quando si sono spente le luci dei riflettori. Hanno voluto che fosse la sua voce speciale, quella del vincitore di un Latin Grammy, a rendere omaggio a uno sportivo speciale, che sembra aver fermato il tempo considerate le splendide condizioni fisiche e s'è circondato del cerchio magico costituito da familiari, persone care e amici.

Il post su Instagram con Georgina e la foto con tutta la famiglia

Il post pubblicato su Instagram conteneva due foto emblematiche, che tracciano i contorni di un giorno speciale per il cinque volte Pallone d'Oro portoghese: nella prima è affianco alla compagna, nella seconda c'è una panoramica di gruppo che lo ritrae assieme alla sua famiglia. "Grazie a tutti per i fantastici messaggi di auguri! Ho trascorso una bella giornata in famiglia e amici, non potevo desiderare di meglio", il messaggio a corredo.

La sorpresa dell'Al-Nassr: torta speciale dedicata alla sua carriera

Nel giorno del 40° compleanno Cristiano Ronaldo ha ricevuto anche un'altra sorpresa. Oltre alla pletora di messaggi che gli sono arrivati da un capo all'altro del mondo, a lasciarlo a bocca aperta è stata anche l'attenzione ricevuta dai compagni di squadra dell'Al-Nassr: gli hanno regalato una splendida torta personalizza. Nel video editato e diffuso dalla società araba c'è tutto: CR7 arriva al centro sportivo per la consueta seduta di allenamento e viene accolti dagli altri membri della rosa e dello staff che applaudono e lo salutano con calore.

Il tempo di ringraziare tutti e pronunciare qualche parola per la bella accoglienza, poi ha sorriso quando gli è stata mostrata la torta decorata coi colori dell'Al-Nassr e ricoperta di foto del calciatore. Immagini simboliche, che hanno immortalato i momenti e le esperienze della sua carriera. In quegli scatti c'erano immagini di Ronaldo da giovane, dei suoi esordi allo Sporting Lisbona fino al grande salto al Manchester United e poi al Real Madrid.