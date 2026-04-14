Caos Juve Stabia, allarme dagli amministratori giudiziari: “Società abbandonata dal socio Solmate”

La Juve Stabia sta portando avanti un campionato straordinario in Serie B. La squadra campana è attualmente al settimo posto con 48 punti e culla il sogno di giocarsi anche i playoff per la promozione in Serie A. Obiettivo ambizioso ma alla portata per quanto sta dimostrando la squadra di Abate in campo. Ma il caos è all'esterno, o meglio, in società. I problemi cominciati dopo la bufera che ha travolto il club lo scorso ottobre, quando il club gialloblù fu sottoposto ad amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose, oggi proseguono con altri ostacoli. A dicembre, l’ex presidente Langella ha completato il closing cedendo l’intero pacchetto azionario a Brera Holdings (poi trasformato in Solmate).

Ebbene oggi, in una conferenza stampa congiunta, i due amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, hanno parlato dell'urgenza di assolvere gli impegni finanziari da qui a giugno: "Siamo di fronte a un comportamento immorale". E spiegano cosa stia accadendo e i pericoli che corre in questo momento la Juve Stabia:

"Castellammare deve unire le forze. Stiamo andando oltre i nostri compiti per sensibilizzare chiunque abbia intenzione di sottoporre un progetto di sopravvivenza serio – spiegano – La Juve Stabia è una delle società più sane della Serie B sotto il profilo contabile. Non ci sono stipendi arretrati. Abbandonare la categoria in questo modo sarebbe assurdo. Siamo stati lasciati soli da gennaio, la scadenza di febbraio è stata salvata solo grazie all’ex presidente Andrea Langella e all’intervento dello sponsor Guerri".

La Juve Stabia dopo aver segnato un gol.

Ma cosa sta succedendo di preciso? L'allarme lanciato dagli amministratori riguarda proprio il socio di maggioranza Solmata che non avrebbe assolto ai propri compiti in termini economici. "Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria – hanno detto -. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale: Solmate non copre i fabbisogni economici ma, allo stesso tempo, non palesa le proprie intenzioni, tenendo di fatto il club in ostaggio.”

Cosa può rischiare la Juve Stabia dal punto di vista sportivo

I pericoli sono tanti e fanno paura alla Juve Stabia. La prossima scadenza federale è fissata per il 16 aprile e se il socio non verserà quanto dovuto, costringerà la gestione a una corsa contro il tempo per garantire la sopravvivenza del titolo sportivo. "Sappiamo che l’attuale proprietà sarebbe disposta a cedere il club a zero dopo aver tentato una speculazione – hanno sottolineato Ferrara e Scarpa -. La nostra priorità è salvare la gestione ed evitare che la società finisca nelle mani di faccendieri o bancarottieri rischiando il fallimento". Il rischio è anche quello di iniziare la prossima stagione con dei punti di penalizzazione.