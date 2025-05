Il figlio di Cristiano Ronaldo debutta con il Portogallo: ha scelto un numero pesantissimo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Cristiano Ronaldo jr non vede l'ora di percorrere le orme del padre e ha già intrapreso il suo stesso cammino: è stato convocato dal Portogallo Under 15 e oggi ha fatto il suo debutto in una partita ufficiale. Il giovane portoghese è entrato in campo a partita in corso al Torneo Internazionale Vlatko Markovic che si tiene in Croazia. La sua prima apparizione è contro il Giappone, sotto gli occhi attenti di nonna Maria Dolores che era present sugli spalti con addosso la maglia ufficiale.

Per lei sarà come un déjà vu perché sta rivivendo tutto ciò che è accaduto anche a suo figlio. CR7 è poi diventato uno dei giocatori più dominanti della storia di questo sport, in grado di disintegrare qualsiasi record, e spera che anche il figlio possa lasciare il segno sul calcio europeo proprio come ha fatto lui. Non ha mai nascosto che prima di ritirarsi vorrebbe giocare una partita con lui, affettuosamente chiamato Cristianinho, un sogno che sembra diventare sempre più reale.

Cristiano Ronaldo jr debutta con il Portogallo Under 15

L'emozione è palpabile, anche se il giovane portoghese sembra perfettamente a suo agio con quella maglia così pesante. Non era scontato che scegliesse la nazionale lusitana, dato che era convocabile da sei nazionali diverse grazie ai suoi molteplici passaporti. Alla fine ha deciso di fare esattamente come suo padre, anche se avrà tempo di cambiare finché resta tra le fila delle giovanili. Oggi contro il Giappone è arrivato il suo debutto ufficiale e per la prima volta si è rivelato anche il suo numero di maglia.

Cristiano Ronaldo jr si è presentato in campo con il numero 7, lo stesso di suo papà. Una sorta di dichiarazione d'intenti per tutta la sua carriera: non ha paura dell'ombra di CR7 e neanche dei paragoni che potrebbero nascere da questa immagine così evocativa e da quel numero che è diventato parte dello stesso calciatore. È soltanto il primo tassello per Cristianinho che si riserva il diritto di sognare in grande