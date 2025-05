video suggerito

Il Portogallo convoca il figlio di Cristiano Ronaldo: è la prima volta per lui in Nazionale Cristiano Ronaldo jr è stato convocato per la prima volta dal Portogallo U15. Grande gioia per papà Cristiano sui social: "Sono fiero di te, figliolo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo e il Portogallo come un legame indissolubile. La Federazione nella giornata di oggi ha infatti annunciato la lista dei convocati della Nazionale U15 portoghese in vista del Torneo Internazionale Vlatko Markovic. Tra questi figura il nome di Cristiano dos Santos che milita nell'Al Nassr. Si tratta chiaramente di Cristiano Ronaldo jr, il figlio del cinque volte vincitore del Pallone d'Oro che milita nel club arabo. Il suo nome è stato inserito nella lista dei 21 giocatori che tra il 13 e il 18 maggio affronteranno Giappone, Grecia e Inghilterra.

La squadra giocherà quattro partite, le prime tre contro Giappone (13 maggio), Grecia (14 maggio) e Inghilterra (16 maggio). Il quarto e ultimo incontro si terrà il 18 maggio; l'avversario non è ancora stato definito. Oltre agli incontri, la squadra portoghese sosterrà anche quattro sessioni di allenamento, due alla Cidade do Futebol e altre due in territorio croato. Sessioni utili per vedere all'opera soprattutto i nuovi inseriti in lista come lo stesso Cristiano Ronaldo jr il quale vestirà la maglia del Portogallo 24 anni dopo l'esordio di suo padre avvenuto nel 2001.

La story pubblicata da Cristiano Ronaldo con la lista dei convocati del Portogallo U15.

Cristiano Ronaldo Jr ha chiaramente svolto la sua crescita nel mondo del calcio al fianco di suo padre. Non solo dal punto di vista delle squadre in cui ha militato tra Juventus, Manchester United e Al Nassr, ma anche dal punto di vista comportamentale e della disciplina. Papà Ronaldo ha più volte spiegato alcuni episodi relativi alla crescita di suo figlio improntati su insegnamenti specifici proprio per l'avviamento a un percorso di livello nel calcio giocato. Tante sono le foto e i video dei due sui social che si dividono spesso tra campo e palestra.

Gli allenamenti di Cristiano Ronaldo con suo figlio.

La reazione di Cristiano Ronaldo alla convocazione di suo figlio col Portogallo

E proprio sui social Cristiano Ronaldo, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, ha festeggiato questo momento postando la foto della lista convocati del Portogallo U15 presa dal sito ufficiale della Federazione. "Sono fiero di te, figliolo". Questa la frase scritta dall'attaccante dell'Al Nassr che adesso attende di vedere come si comporterà suo figlio in questa sua nuova esperienza augurandosi che possa essere fortunata e ricca di successi proprio come è stata la sua. La vittoria degli Europei 2016 è stata l'apice del successo di Cristiano Ronaldo in Nazionale.