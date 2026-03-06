L’infortunio di Cristiano Ronaldo è più serio del previsto: “È stato costretto a tornare in Spagna”

L’infortunio muscolare di Cristiano Ronaldo è più serio del previsto. Salta la sfida col Neom e mette in apprensione il Portogallo in vista dei Mondiali.

La preoccupazione intorno all'infortunio di Cristiano Ronaldo è fondata? A giudicare dalle ultime dichiarazioni del suo allenatore, la risposta è affermativa. Jorge Jesus, tecnico dell'Al Nassr nel confermare l'assenza del suo principale giocatore nel prossimo match contro il Neom, ha dato alcune informazioni sulle sue condizioni, tutt'altro che incoraggianti.

Come sta Cristiano Ronaldo, le ultime notizie sull'infortunio

Il 41enne si era fermato in occasione della sfida contro l'Al-Fayha. Un infortunio di natura muscolare lo ha spinto a uscire poco prima della fine del match. Sensazioni non positive e nessuna voglia di rischiare di complicare ulteriormente la situazione per Cristiano Ronaldo, che si è mostrato sin da subito preoccupato. Il tormentone sul suo aver lasciato o meno il Medio Oriente nei giorni scorsi per la delicata situazione internazionale ha fatto quasi passare in secondo piano il focus sulle sue condizioni di salute, tornato attuale grazie alle parole del tecnico.

Le parole preoccupanti di Jorge Jesus

L'esperto connazionale di Cristiano Ronaldo ha spiegato alla vigilia del prossimo appuntamento ufficiale: "Cristiano nell'ultima partita è uscito lamentando dei fastidi muscolari. Dopo essersi sottoposto agli esami, è apparso chiaro che l'infortunio fosse più serio di quanto ci aspettassimo: richiede riposo e recupero". Proprio per questo il campione ha deciso di affidarsi alle sapienti mani di chi lo conosce meglio di tutti: "Cristiano è partito per la Spagna, come è successo anche ad altri giocatori. L'infortunio richiede cure specifiche a Madrid, con il professionista che lo segue regolarmente. Speriamo che torni in fretta per aiutare la squadra".

Il tema dell'infortunio di Ronaldo è diventato caldo anche perché ha alimentato i dubbi sulla disponibilità nei prossimi impegni con la nazionale del Portogallo. La sua nazionale potrebbe infatti affrontare Messico e Stati Uniti, match di preparazione ai prossimi Mondiali, senza di lui. Considerando l'età non più giovanissima (al netto del suo eccezionale fisico e della sua gestione maniacale del corpo), non bisognerà correre rischi per allungare i tempi di recupero scongiurando ricadute. Una mazzata per l'Al Nassr nella fase più calda della stagione, con un primo posto da difendere.