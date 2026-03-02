Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male: rischia di saltare i Mondiali 2026

Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall’ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghesepotrebbe saltare la sua sesta Coppa del Mondo.

Cresce la preoccupazione attorno a Cristiano Ronaldo a poco più di tre mesi dall’inizio dei Mondiali 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il capitano del Portogallo ha lasciato il campo acciaccato nell’ultima sfida di campionato del suo Al-Nassr contro l’Al-Fayha, accendendo immediatamente i riflettori sulle sue condizioni fisiche.

La gara, valida per la Saudi Pro League, si è chiusa con il successo per 3-1 dell’Al Nassr in rimonta, ma l’episodio che ha segnato la serata è arrivato all’81’, quando Ronaldo ha chiesto il cambio dopo aver accusato un fastidio muscolare.

Il 41enne è apparso visibilmente contrariato mentre si dirigeva verso la panchina, consapevole dell’importanza del momento della stagione. In precedenza aveva anche fallito un calcio di rigore sul punteggio di 0-0, dettaglio che ha reso la sua partita ancora più complicata.

Cristiano Ronaldo si fa male: Mondiale 2026 a rischio

Nel post-gara, l’allenatore Jorge Jesus ha parlato di affaticamento muscolare, annunciando accertamenti immediati per chiarire l’entità del problema. Le prossime ore saranno decisive: qualora gli esami evidenziassero una lesione significativa, i tempi di recupero potrebbero allungarsi pericolosamente.

Cristiano Ronaldo punta a scrivere un’altra pagina di storia partecipando alla sua sesta fase finale di un Mondiale, un traguardo mai raggiunto prima. Attualmente, è uno dei sei giocatori ad aver disputato cinque diverse Coppe del Mondo e la lista include anche Lionel Messi, Lothar Matthaus, Antonio Carbajal, Andrés Guardado e Rafael Marquez.

Dopo aver preso parte a tutte le edizioni dal 2006 in avanti, il fuoriclasse lusitano sogna di guidare ancora il Portogallo in una competizione che potrebbe rappresentare l’ultimo grande capitolo della sua carriera internazionale.

Ora, però, tutto dipenderà dal responso medico e dalla capacità di recuperare in tempo per l’appuntamento più atteso. Se l'infortunio dovesse rivelarsi grave, la partecipazione di CR7 a quella che si prevede sarà la sua ultima Coppa del Mondo con il Portogallo sarebbe a rischio. L'obiettivo è raggiungere la storica sesta partecipazione ai Mondiali.

Il Portogallo è stato sorteggiato in un girone non difficilissimo, che vede all'interno la Colombia, Uzbekistan e uno tra Repubblica Democratica del Congo, Giamaica o Nuova Caledonia.