Calafiori all’Arsenal, Juve più lontana: quando si può chiudere l’affare e le cifre dell’operazione Calafiori più vicino all’Arsenal, la Juventus si allontana: quando si può chiudere e le cifre dell’operazione tra i Gunners e il Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Riccardo Calafiori è molto vicino all'Arsenal. Il difensore del Bologna e della Nazionale Italiana è finito nel mirino del club inglese, che vorrebbe chiudere quanto prima la trattativa per assicurarsi il forte calciatore classe 2002. La Juventus era molto interessata al difensore scuola Roma ma le cifre richieste dal Bologna non sono alla portata del club bianconero e così è molto probabile che Calafiori possa finire in Premier League.

Qualche giorno fa sul calciatore si era espresso il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori: "Calafiori proveremo a tenerlo. Se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare, non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo".

Calafiori-Arsenal, quando si può chiudere e le cifre dell'operazione

Da qualche ora sono sempre più importanti le voci sull'interessamento dell'Arsenal per Riccardo Calafiori: il club inglese avrebbe avuto un contatto con l’entourage del difensore mancino, che piace tantissimo a Mikel Arteta. Calafiori ha dato la sua disponibilità a un possibile trasferimento all’Arsenal qualora i due club dovessero trovare un accordo totale. A dare questa indiscrezione è il giornale spagnolo Relevo.

Alcuni media italiani come Sky e SportMediast, invece, parlano già di un'offerta fatta pervenire al Bologna di 47 milioni di euro e si tratta di una cifra che si avvicina tantissimo alla richiesta di 50 milioni fatta dal Bologna, In caso di cessione il club emiliano dovrà dirottare il 40% dell'incasso al Basilea, da cui è arrivato a titolo definitivo un anno fa per 4 milioni più bonus. La Juventus, che sembrava la destinazione finale anche per via dell'approdo di Thiago Motta in panchina, negli ultimi giorni si è defilata di fronte all'elevato costo dell'operazione.

In base a queste ultime indiscrezioni, la trattativa si potrebbe anche chiudere entro la fine di questa settimana o al massimo l'inizio prossima.

La mossa fatta dai Gunners li ha fatti balzare in pole nella corsa al difensore rossoblù, anche se non è da sottovalutare la concorrenza di PSG e Chelsea.

Più cauto Fabrizio Romano, che fa riferimento ai rapporti dell'Arsenal con il Bologna dopo l'affare Tomiyasu e che non c'è stata ancora nessuna offerta formale. Il Chelsea sarebbe molto interessato ma vorrebbe inserire dei giocatori nell'operazione.

Tutto lascia pensare, a questo punto, che le strade di Calafiori e del calcio italiano possano non combaciare nuovamente. Staremo a vedere.