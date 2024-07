video suggerito

La Juventus scippa Cabal all’Inter per 12 milioni: Giuntoli fa saltare la trattativa sul più bello Juan Cabal è a un passo dalla Juventus. Il difensore colombiano di proprietà del Verona sembrava ormai pronto ad accasarsi all’Inter e invece Giuntoli con un blitz avrebbe chiuso l’accordo definitivo con l’Hellas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Juan Cabal è a un passo dalla Juventus. Il difensore colombiano di proprietà del Verona sembrava ormai pronto ad accasarsi all'Inter e invece Giuntoli con un blitz avrebbe strappato l'accordo definitivo all'Hellas. A rivelarlo è l'Equipe che sottolinea come i bianconeri abbiano raggiunto un accordo col club veneto sulla base di 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2001. Superata così l'offerta dei nerazzurri che puntavano a chiudere l'affare a 8 milioni più bonus avvicinandosi alla richiesta del Verona di 10.

La Juventus con un'offerta superiore ha così convinto il presidente Setti che nei giorni scorsi, come sottolineato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, aveva avuto una telefonata esplorativa da parte di Giuntoli. In questo momento gli agenti sarebbero a Torino per cercare di chiudere la trattativa. Al momento sono in corso contatti continui proprio per superare tutti gli ostacoli e consegnare nelle mani di Thiago Motta il difensore che l'allenatore bianconero cercava dopo l'impossibilità di arrivare a Riccardo Calafiori.

Cabal in azione col Verona.

Da tempo c'era un'intesa tra l'Inter e l'entourage del difensore colombiano sulla base di un quadriennale da poco più di un milione a stagione. L'ultimo tassello per la società nerazzurra di fatto era quello di trattare con il Verona per trovare l'accordo ma questo non è mai accaduto. Alejandro Cano e Katherine Ralph, rappresentanti di Oaktree, avevano anche dato il loro parere positivo all'affare dopo gli stop a Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez per completare il famoso braccetto di sinistra della difesa tre di Simone Inzaghi.

Bremer alla Juventus dopo essere stato corteggiato dall'Inter.

Il precedente di Bremer passato dal Torino alla Juventus

Cabal così si avvicina alla Juventus che ha approfittato dello stallo nella trattativa tra Verona e Inter per assicurarsi un giocatore che nella passata stagione aveva ben figurato all'Hellas. Un altro colpo mancato per l'Inter in difesa che già si era vista scippare dalla Juventus l'acquisto di Bremer dal Torino nell'estate 2022. I bianconeri nel pacchetto arretrato avevano bisogno di un altro elemento dopo l'addio ad Alex Sandro e la possibile partenza di Rugani che, nonostante il rinnovo, è stato messo sul mercato poiché non rientra nei piani di Thiago Motta.