Sneijder mostra il gruppo Whatsapp dell’Inter 2010 e racconta cosa succede quando gioca la Juventus

Julio Cesar e Maicon sono in diretta tv per Amazon Prime Video, in collegamento dal prato del Meazza scandiscono il conto alla rovescia verso il fischio d'inizio. Manca pochissimo alla partita Inter-Bayern Monaco, a San Siro si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League ed è proprio in quegli attimi in cui la tensione cresce e l'attesa è snervante che si vedono raggiunti da un ex compagno di squadra. È Wesley Sneijder, uno dei protagonisti della formazione nerazzurra che conquistò il Triplete e scrisse la storia a margine di una stagione memorabile.

Sneijdeer scherza con Maicon e Julio Cesar

"Sono sempre contento di tornare qua, questa è casa mia – ammette l'olandese che riesce a ripararsi a fatica dalla pioggia -. Maicon è sempre forte, sempre in forma. Poi c'è Julio… che è un grande portiere". Wes scherza con Luca Toni, pure lui tra i talent al fianco della conduttrice Giulia Mizzoni, incrocia lo sguardo con Clarence Seedorf e concede ancora qualche battuta. La giornalista gli chiede di spiegare cosa pesano, provano, sentono i calciatori in momenti del genere. Sneijder risponde con grande franchezza ma senza arrampicarsi in spiegazioni particolari. "Non so cosa pensino ora i giocatori, sicuramente questa è una serata perfetta per giocare. Noi siamo qui a tifare, l'Inter parte anche con il vantaggio dell'andata. Non può perdere, deve andare in semifinale".

La chat Inter 2010 Tripleta: cosa dicono sulla Juventus

Fin qui l'intervento sul rettangolo verde ma la piattaforma online ha dedicato all'olandese anche uno spazio durante il quale è riuscito a strappargli una curiosità. Sneijder ha svelato che esiste una chat su WhatsApp nella quale la squadra campione d'Europa nel 2010 con José Mourinho ne approfitta per tenersi in contatto. Quali sono gli argomenti della ‘stanza'? Sono due gli argomenti che spesso sono toccati: i più classici auguri di buon compleanno e i commenti alla vittorie dell'Inter contro un avversario speciale… la Juventus. Lo stesso Wes ha mostrato sul suo smartphone l'icona del gruppo denominato ‘Inter 2010 Tripleta': "Qui ci messaggiamo quando è il compleanno di qualcuno del gruppo e soprattutto quando l'Inter vince contro la Juventus…".

Nei giorni scorsi, in un'intervista di avvicinamento all'incontro di Champions tra nerazzurri e tedeschi, Sneijder aveva dato anche un parere sulla formazione di Simone Inzaghi. "Segnano tanti gol e non ne prendono molti perché giocano sempre un po' indietro e sempre con tre difensori in mezzo. De Vrij gioca ancora e lo fa bene. Poi c’è Dumfries che è bravo, in Olanda sono molto contenti di lui".