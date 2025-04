video suggerito

La difesa della Juve fa un errore gravissimo sul gol del Parma: una cosa che non va mai fatta La difesa della Juventus fa un errore gravissimo sul gol del Parma segnato da Pellegrino: la retroguardia bianconera fa una cosa che non deve mai accadere in area di rigore.

A cura di Vito Lamorte

La difesa della Juventus commette un errore gravissimo sul gol del Parma segnato da Mateo Pellegrino: tutti gli uomini della retroguardia bianconera sono lontani dai loro rispettivi uomini in area di rigore e questa è una cosa che non deve mai accadere negli ultimi 16 metri. In questo modo l'attaccante dei ducali è riuscito a staccare senza nessun tipo di opposizione e a mandare la palla alle spalle di Di Gregorio per la gioia dei tifosi gialloblù.

Come si può notare dal "fermoimmagine", sul cross di Valeri tutti i calciatori del Parma non hanno i calciatori della Juventus nelle loro vicinanze ma ci sono dei metri di distanza e questo atteggiamento nella fase difensiva non porta mai a nulla di buono.

La difesa della Juve fa un errore gravissimo sul gol di Pellegrino

La squadra bianconera ha subito il gol del Parma nei secondi finali del primo tempo: sul cross di Valeri dalla sinistra la palla è arrivata a Mateo Pellegrino, che di testa ha battuto Di Gregorio con uno stacco di testa sul secondo palo. Se da una parte bisogna sottolineare l'ottimo gesto dell'attaccante argentino del Parma, dall'altro c'è da attenzionare l'atteggiamento della difesa bianconera: tutti gli uomini della retroguardia di Tudor sono lontani dai rispettivi uomini in area di rigore e questa è una cosa che non deve mai accadere a questo livello.

Nessuno guarda gli uomini e tutti seguono con lo sguardo solo il pallone, mai l'avversario diretto. Un atteggiamento inaccettabile. In questo modo Mateo Pellegrino è riuscito a staccare di testa senza nessun tipo di opposizione e a mandare la palla alle spalle di Di Gregorio.

Non è la prima volta che i difensori bianconeri hanno questo atteggiamento in questa stagione e diversi gol sono stati presi proprio in questo modo: la marcatura in area sulle palle alte è stata una delle note dolenti per la Juventus in questa annata.