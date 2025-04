video suggerito

Tudor come Thiago Motta, Juve a cena nel ristorante di Bonucci: era già successo prima di un big match La Juventus a cena al ristorante di Bonucci in pieno centro a Torino. La scelta di Tudor prima del big match contro la Roma. La stessa mossa l'aveva fatta anche Thiago Motta quasi due mesi fa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus sfida la sorte e si affida anche a questo per cercare di uscire dal periodo nero e risorgere pian piano per raggiungere quell'obiettivo chiamato quarto posto e dunque Champions anche il prossimo anno. Il primo passettino la squadra di Igor Tudor l'ha fatto vincendo in casa contro il Genoa nella serata dell'esordio ufficiale del tecnico croato sulla panchina della Vecchia Signora. Ma contro la Roma servirà di più e anche per questo motivo la squadra si è riunita per fare gruppo, compattarsi, a pochi giorni da una sfida fondamentale come quella contro i giallorossi.

All'Olimpico la Juventus si troverà di fronte una Roma completamente rigenerata da Claudio Ranieri e in piena corsa per la Champions. Impensabile fino a qualche mese fa. E anche per questo è stata necessaria una cena di squadra al Leve Ristorante di Leonardo Bonucci in pieno centro a Torino. La Juventus ha raggiunto il locale dell'ex bianconero in serata per sedersi tutti intorno a un tavolo e cenare serenamente prima di questa battaglia. Anche Thiago Motta aveva fatto la stessa cosa alla vigilia di una sfida importante: in quel caso fu prima della partita contro l'Inter.

Era il 16 febbraio scorso quando i bianconeri riuscirono a battere l'Inter di Simone Inzaghi allo Stadium. Pochi giorni prima di quella partita Thiago Motta chiese al gruppo una cena con tutti i membri dello staff della Juventus proprio al ristorante di Bonucci. La scelta di andare proprio dall'ex capitano è anche per ricordare a tutti le radici del club creando quel senso d'appartenenza che proprio con Tudor la società sta iniziando a riportare in squadra in attesa degli sviluppi futuri sulla guida tecnica e societaria a partire dalla prossima stagione.

Chi era presente alla cena della Juventus

Sui social ci sono alcune foto in cui si vede Perin scattare un selfie con tutti i giocatori seduti a tavola. Ci sono proprio tutti, anche Milik così come Gatti arrivato in stampelle al ristorante dopo il brutto infortunio rimediato contro il Genoa. Tudor spera che l'epilogo sia lo stesso della partita contro l'Inter. Tre punti per la Juventus significherebbero tanto per la classifica. Un valore doppio se consideriamo che potrebbe allontanare anche la Roma da quell'affollamento che si è creato intorno alla quarta posizione. La Juventus si mostra dunque unita, fino alla fine…