video suggerito

Thiago Motta porta la Juve al ristorante di Bonucci: il patto di squadra prima del derby d’Italia Circa quaranta membri della Juventus tra giocatori, staff e magazzinieri si sono ritrovati al ristorante di Bonucci due giorni prima della partita contro l’Inter: la cena è stata offerta da Thiago Motta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus fa squadra prima del derby d'Italia di domani: la partita contro l'Inter è fondamentale per le ambizioni dei bianconeri che prima di ogni cosa devono ritrovare lo spirito di gruppo per remare tutti verso la stessa direzione. Ci ha pensato Thiago Motta a riunire tutti in una serata di svago che in realtà non rappresenta soltanto un momento per staccare la sfida in vista di un impegno importantissimo per il morale ma anche per la classifica. L'allenatore ha radunato giocatori e staff tecnico invitandoli a cena nel ristorante di Leonardo Bonucci, scelto non a caso per ricordare a tutti quali sono le radici del club.

La Gazzetta dello Sport ha raccontato la serata torinese dei bianconeri che si sono ritrovati a tavola lontano dai riflettori, per continuare sotto un'altra forma il lavoro portato avanti negli ultimi giorni alla Continassa. Nel ristorante c'erano proprio tutti, dai preparatori dei portieri allo staff medico, compresi fisioterapisti e magazzinieri: l'invito è stato aperto all'intero mondo Juventus per dare un segnale chiaro e conciso prima di una partita delicatissima.

Thiago Motta invita la Juventus a cena

Il capo di questa riunione non poteva che essere l'allenatore: Thiago Motta ha deciso di prendere le redini della squadra anche fuori dal campo, radunando circa una quarantina di persone a tavola nel ristorante che Bonucci gestisce a Torino, a pochi passi da casa sua. L'italo-brasiliano non si vede molto in giro per la città ma per una sera ha voluto fate un'eccezione diventando il collante di tutto il gruppo e aiutando anche i nuovi giocatori a introdursi in questa realtà.

Alla cena si è presentato ovviamente anche Bonucci che ha fatto un augurio alla sua ex squadra a poche ore dalla partita con l'Inter che per i bianconeri è sempre stata molto sentita. Un gesto inusuale per i bianconeri ma che diventa un segnale forte per compattare l'ambiente e ritrovare la serenità che in questa stagione è stata altalenante. Alla fine è stato lo stesso Thiago Motta a pagare il conto per tutti, un regalo di cui spera di ricevere un ringraziamento in campo domani sera.