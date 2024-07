video suggerito

L'urlo di Perin durante l'allenamento della Juve, messaggio alla squadra: "Questo ci fa vincere" Mattia Perin mostra ancora una volta la sua leadership nello spogliatoio della Juventus. Il portiere bianconero urla una frase precisa a un suo compagno di squadra durante gli allenamento: "Questo ci fa vincere le partite".

A cura di Fabrizio Rinelli

Allegri aveva definito Mattia Perin come uno dei leader silenziosi nello spogliatoio della Juventus. E in effetti il portiere bianconero sta confermando la tesi del suo ex allenatore anche in questi primissimi giorni d'allenamento con Thiago Motta sulla panchina bianconeri. La Vecchia Signora sta documentando quotidianamente ogni singola sessione d'allenamento della Juventus mostrando sul proprio canale Youtube i momenti salienti della giornata. In uno di questi si sente un urlo motivazionale lanciato da Perin nei confronti di un compagno di squadra.

L'estremo difensore, in occasione della pressione vincente di Turicchia sul giovane portiere Radu durante la costruzione dal basso, applaude il talento bianconero e pronuncia una frase importante: "Questo è quello che ci fa vincere le partite". Parole significative di come dovrà essere l'approccio della Juventus in ogni sfida: deciso e con grande cattiveria agonistica. Ma è solo uno dei piccoli gestiti ascoltati durante la sessione odierna d'allenamento della squadra di Thiago Motta. Anche Soulé è stato osservato speciale.

Non solo frasi, ma anche gesti come l'abbraccio a fine partite con Soulé, tra i giocatori più richiesti sul mercato. Dai piedi dell'argentino sono passate le azioni principalidella Juventus durante la partitella in famiglia organizzata dallo stesso Thiago Motta per sciogliere un po' i muscoli dopo i lavori atletici. "Abbiamo bisogno di te" hanno ripetuto più volte i membri dello staff. L'ex Frosinone ha risposto presente mostrando grandi giocate e ottima condizione fisica riuscendo anche ad andare in rete in alcune occasioni.

Il gesto di Thiago Motta con Nicolussi Caviglia a fine allenamento

Parole dunque, frasi, urla e gesti importanti in questo momento di profondo rinnovamento di squadra della Juventus. A fine partita è stato ripreso anche un bacio di Thiago Motta a Nicolussi Caviglia, un altro esempio di come il tecnico voglia subito prendersi la squadra ringraziando anche il giovane centrocampista osservato speciale dal tecnico ex Bologna ma anche lui richiestissimo sul mercato. Una cosa è certa, dalla visione dei video degli allenamenti della Juve si percepisce proprio un clima di profondo cambiamento.