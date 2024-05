video suggerito

Solo due squadre di Serie A hanno fatto i complimenti alla Juve per la vittoria della Coppa Italia Soltanto due squadre di Serie A si sono congratulate pubblicamente con la Juventus per la vittoria della Coppa Italia dopo la finale vinta contro l’Atalanta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Battendo l'Atalanta nella finale di Roma, la Juventus ha conquistato la Coppa Italia 2023-2024 tornando a mettere in bacheca un trofeo dopo tre anni di digiuno. E, al di là delle vicende che hanno visto protagonista Massimiliano Allegri durante e dopo il match, a fine gara tutti hanno riconosciuto i meriti della formazione bianconera che ha trovato il vantaggio alla prima occasione utile e ha poi disinnescato tutte le armi a disposizione degli avversari con una prova tatticamente e tecnicamente di alto livello.

Se tutti coloro che sono scesi in campo e vari commentatori, analisti e opinionisti hanno riconosciuto il meritato trionfo, la stessa unanimità non si è ravvisata per quanto concerne coloro che si sono pubblicamente congratulati con il club bianconero per la conquista del trofeo. Solo due delle squadre che militano attualmente in Serie A infatti hanno, nelle ore immediatamente successive alla finale di Roma, fatto i complimenti alla Juventus pubblicando un tweet sul proprio profilo ‘X' ufficiale con quello che ormai è l'atto di cortesia e di fairplay più consueto nell'epoca dei social network.

Conti alla mano infatti sono state solo due le società del massimo campionato italiano che nella serata del 15 maggio hanno fatto un tweet e postato un messaggio di congratulazioni alla Juventus per la meritata vittoria della Coppa Italia. Lo hanno fatto gli storici rivali dell'Inter e lo ha fatto la Lazio del presidente Lotito, non esattamente due società amiche del club bianconero che però (così come quest'ultimo aveva fatto con i nerazzurri in occasione della vittoria dello scudetto) hanno voluto pubblicamente complimentarsi con i piemontesi per il torneo vinto.

Quanto alle altre squadre invece, ad ora, silenzio assoluto. Un silenzio che però fa rumore nel momento in cui a non congratularsi con la Juventus per la conquista della sua 15ª Coppa Italia della sua storia sono ben 16 squadre di Serie A (se non si conta anche l'Atalanta i cui dirigenti si sono complimentati di persona e pubblicamente nelle interviste TV con gli avversari subito dopo la finale).