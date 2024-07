video suggerito

Calendario Serie A 2024-2025, chi vince e chi perde: solo una squadra ha 4 big match consecutivi La Lega Serie A ha elaborato il calendario per il campionato 2024-2025 che inizia nel week-end del 17 e 18 agosto. Com'è andato il sorteggio per Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma.

La prima giornata del calendario di Serie A 2024-2025.

Il sorteggio del calendario di Serie A 2024-2025 ha aperto ufficialmente la nuova stagione e nella sequenza dei match c'è già un dettaglio che balza all'occhio: una sola squadra tra le big del campionato ha sulla carta un filotto di partite a brivido considerato lo spessore degli avversari. È il Napoli che tra la 10ª e la 13ª giornata una sorta di crocevia del girone di andata (ma non sono certo a meno quanto a insidie gli avversati toccati alla 14ª e alla 15ª).

Il primo turno di campionato è previsto per il week-end del 17 e 18 agosto, l'ultimo per il 25 maggio. L'esito degli accoppiamenti in tabellone ha riservato un avvio abbastanza morbido per le cosiddette ‘grandi' del torneo: l'Inter campione Italia debutta a Marassi col Genoa, la Juventus tiene a battesimo in casa il Como neo-promosso, parte a Verona l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il Milan ospita il Torino, l'Atalanta debutta a Lecce.

A completare il quadro delle big c'è la Roma in trasferta a Cagliari, mentre l'altra metà del cielo capitolino, la Lazio, se la vedrà all'Olimpico col Venezia, salito dalla B. Torna in Serie A anche il Parma a distanza di 3 anni dall'ultima volta: i ducali esordiscono al Tardini con la Fiorentina.

Un momento della presentazione della nuova stagione.

Le insidie per l'Inter campione d'Italia

L'Inter scenderà in campo con lo scudetto cucito sulla maglia per difendere il titolo di campione d'Italia. Il primo vero ostacolo è costituito dal derby alla 5ª giornata che fa da apripista ad altri incontri più difficili come l'accoppiata con Roma (8ª) e Juventus (9ª), a non sottovalutare cosa accadrà nel ritorno per effetto del calendario asimmetrico: derby alla 23ª poi Juve alla 25ª, Napoli alla 27ª e Atalanta alla 29ª.

Juve, trappola tra la fine del girone di andata e il ritorno

Il primo incontro di spessore del campionato tocca alla Juventus che alla 3ª incrocia la Roma di Daniele De Rossi e alla 5ª il Napoli. Attenzione a quel che può accadere alla 12ª e alla 13ª con Torino e Milan. La trappola per i bianconeri è tra la fine del girone di andata (Atalanta alla 19ª) e l'inizio del girone di ritorno vede di seguito gli incontri con Torino, Milan e Napoli.

L'insidia per il Milan: la penultima giornata può riservare un brutto scherzo

Il calendario ‘possibile' del Milan ha una giornata cerchiata in rosso, è la 37ª quando sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. La più classica partita trappola quando in palio ci sono punti pesanti. Per il resto, nel raffronto con le altre formazioni più in vista la squadra di Fonseca vede ben distribuiti i ‘carichi' con un paio di ostacoli ravvicinati (Juventus alla 21ª e Inter e alla 30ª).

Il Napoli è l'unica delle big a cui è toccato in sorte una sequenza i match durissimi.

Il ciclo di ferro del Napoli: unica delle big con 4 super sfide di fila

Il Napoli di Antonio Conte ha un piccolo vantaggio rispetto alle altre big: è fuori dalle coppe e avrà la possibilità di lavorare secondo la settimana tipo degli allenamenti, senza stravolgimenti del calendario né tour de force tra match continentali e campionato. Se l'inizio appare morbido, alla 5ª arriva il primo banco di prova: la sfida con la Juventus. È nella fase centrale del girone di andata che per gli azzurri si presentano le maggiori difficoltà, una situazione unica che scandisce il ciclo di ferro tra fine ottobre e il mese di novembre (dalla 10ª e alla 13ª giornata): Milan, Atalanta, Inter e Roma le squadre da affrontare.

La Roma ha un finale di campionato di fuoco

Il finale di campionato di fuoco della Roma. È la prima cosa che viene in mente pensando alla sequenza di avversari spalmati tra la 31ª e la 37ª: in sequenza ci sono Juventus (31ª), il derby con la Lazio (32ª), Inter (34ª), Atalanta (36ª), Milan (37ª).