Il Parma ritorna in Serie A dopo tre anni: Pecchia festeggia un'altra promozione in carriera Il pareggio contro il Bari ha regalato al Parma la gioia della promozione in Serie A dopo tre anni: Pecchia ha compiuto la missione con due giornate d'anticipo, decisivo il passo falso del Venezia.

A cura di Ada Cotugno

Il Parma è prima squadra promossa ufficialmente in Serie A in questa stagione. È bastato il pareggio in casa del Bari per regalare la gioia più grande alla squadra di Fabio Pecchia, a due giornate dalla fine: l'ago della bilancia è stato il Venezia che, dopo la sconfitta in casa del Catanzaro, ha permesso ai ducali di creare un varco di 8 punti che certificano la matematica promozione nel massimo campionato.

La Serie A mancava dalla stagione 2021/21 ed è stata sfiorata appena un anno fa, quando il Parma ha dovuto rinunciare al sogno a causa dell'eliminazione ai playoff nonostante i tanti investimenti messi a frutto dalla società per tornare a essere competitiva. Il riscatto è arrivato in questa stagione, vissuta alla grande da tutta la squadra.

Parma in Serie A, l'ennesima promozione per Pecchia

Dietro al grande successo del Parma c'è la mano di Fabio Pecchia, un allenatore che ha molta esperienza in termini di promozioni. Prima di accettare la panchina dei ducali infatti il mister era reduce dall'accesso in Serie A della Cremonese nel 2022, ma prima ancora nel 2017 aveva riportato nel massimo campionato anche il Verona. In questa stagione a Parma ha trovato il giusto mix di senatori e giovani talenti, ma soprattutto un attacco che gli ha dato enormi garanzie.

Uno degli uomini più importanti per questa promozione è senza dubbio Dennis Man, giocatore copertina della squadra: in questo campionato si è distinto con 11 gol e 5 assist, aiutato da Adrian Benedyczak (10 gol e 3 assist) e dal trequartista Adrian Bernabé che ha segnato 8 reti ma ha già incantato le grandi squadre a partire dalla scorsa stagione.

Tra gli altri spicca Ange-Yoan Bonny, centravanti che sarà legato per sempre al traguardo raggiunto in questa stagione: è stato lui l'autore del gol contro il Bari che ha permesso al Parma di volare in Serie A. Anche la difesa ha fatto la sua parte, aiutata magistralmente daLeandro Chichizola: il portiere ha totalizzato 13 clean-sheet stagionali, aiutando il reparto a diventare la miglior difesa della Serie B.