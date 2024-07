Perché la Serie A si chiamerà Enilive, cambia il nome dopo 25 anni (ma potrebbe cambiare ancora)

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Serie A cambia nome e dalla stagione 2024-2025 si chiamerà "Serie A Enilive”. La società di Eni, dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, è il nuovo title sponsor del massimo campionato italiano di calcio per le prossime tre stagioni fino al 2027.

Dopo 25 anni sono sarà più TIM ad accompagnare il primo torneo calcistico del nostro paese e il claim per il racconto di questa nuova avventura sarà "Serie A Enilive: muove la passione che ci unisce": l’obiettivo è quello di far conoscere il nuovo brand Enilive ad un pubblico sempre più ampio e questa partnership offrirà ai clienti Enilive iscritti al programma di loyalty ‘Enilive Insieme’ migliaia di premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che dal 29 luglio metterà in palio oltre 10 mila ingressi VIP Experience in tutti gli stadi in cui si giocheranno le partite del campionato italiano.

Dopo 25 anni la Serie A cambia nome e si chiamerà ‘Serie A Enilive'. Addio alla TIM, che per 25 anni è stato il title sponsor del campionato italiano di calcio. Il nuovo sponsor ha messo sul piatto circa 22 milioni di euro annui in un contratto triennale con opzione per due ulteriori stagioni. Un'offerta al rialzo di circa il 17% rispetto alla precedente, approvata all'unanimità dall'assemblea delle 20 squadre.

Il gruppo Eni è interessato ad avvicinare il grande pubblico alle sue società dedicate all’energia sostenibile e Enilive ha vinto la concorrenza di Plenitude. Il gruppo ha mostrato di recente l’interesse per sponsorizzare le sue realtà green in eventi di primo piano come dimostrano anche gli investimenti significativi per il Festival di Sanremo.

La Serie A ha presentato il nuovo logo

La Serie A, a poche ore dalla presentazione dei calendari, insieme al suo sponsor Enilive ha mostrato anche il nuovo logo della competizione. Si tratta di un nuovo inizio per il massimo campionato italiano di calcio.