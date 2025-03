video suggerito

Come cambia la classifica del girone C di Serie C dopo le esclusioni di Turris e Taranto Come cambia la classifica del girone C di Serie C dopo le esclusioni di Turris e Taranto dal campionato: l’annullamento dei risultati e il ricalcolo della graduatoria che modifica il volto del campionato a poche giornate dalla fine della Regular Season. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Tribunale Federale Nazionale ha escluso dal campionato di Serie C anche la Turris, dopo il Taranto, e la classifica del girone C sarà stravolta con squadre che si troveranno "rimescolate" e posizione in un altro posto in graduatoria rispetto a quello attuale. L'esclusione delle due squadre porterà all’annullamento dei risultati e il ricalcolo della graduatoria che modifica il volto del campionato a poche giornate dalla fine della Regular Season.

L'impatto sul girone C sarà significativo perché verranno modificati gli equilibri della competizione. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato infatti la Turris "con l'esclusione dall'attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile". La società campana era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Ora bisogna valutare come verrà modificata la classifica e in che modo le squadre vedranno cambiare il loro andamento in questo torneo per situazioni extra-campo: chi ha ottenuto risultati positivi contro Taranto e Turris vedrà influenzata il suo cammino e gli esempi più eclatanti sarebbero quelli di Foggia e Monopoli, che perdono complessivamente 9 punti, mentre all’Altamura ne vengono sottratti 7, lo stesso numero del Potenza. Il Cerignola perde 6 punti, mantenendo comunque la vetta della classifica ma con un vantaggio ridotto di un punto sull’Avellino. Il Trapani del presidente Antonini, che ha minacciato battaglie legali per quanto sta avvenendo, slitterebbe al decimo posto.

Serie C, la nuova classifica dopo le esclusioni di Turris e Taranto

Questa la nuova classifica del girone C di Serie C dopo le esclusioni di Turris e Taranto.

Audace Cerignola 55 (-6) Avellino 54 (-4) Monopoli 46 (-6) Benevento 44 (-3) Crotone 43 (-3)

Potenza 41 (-4) Catania 40 (-1)(-1 penalità) Giugliano 35 (-3) Picerno 36 (-3) Trapani 32 (-6) Juventus NG 32 (-1) Sorrento 31 (-4) Cavese 31 (-3) Team Altamura 31 (-1) Foggia 30 (-3) Latina 24 (-3) Casertana 19 (-4) ACR Messina 12 (-3) (-4 penalità) Turris 0 Taranto 0

Con la nuova classifica l’Avellino guadagna due punti sull’Audace Cerignola, portandosi così a -1 dalla vetta. Sarà corsa a tre, invece, per il terzo posto con Monopoli, Benevento e Crotone racchiuse in tre punti. In fondo alla classifica, ad oggi il play-out Casertana-Messina si giocherebbe in quanto il distacco è di sette punti.