Insigne è bloccato al Toronto, salta un altro trasferimento: ma la sua stagione potrebbe cambiare Con diversi giocatori richiamati dalle nazionali e alcuni infortunati, Insigne potrebbe trovare spazio al Toronto per la prima volta in questa stagione: era stato messo fuori squadra.

A cura di Ada Cotugno

Lorenzo Insigne è ancora ai margini del progetto del Toronto ma qualcosa potrebbe cambiare in modo del tutto inaspettato. In questa stagione l'ex capitano del Napoli non è mai sceso in campo, nonostante fino allo scorso anno fosse il giocatore più pagato della MLS alle spalle soltanto di Leo Messi: una situazione incresciosa che ha portato tutta la tifoseria a schierarsi contro di lui, preso di mira anche da cori offensivi. L'attaccante non sta vivendo un bel momento, ma la sosta per le nazionali potrebbe cambiare le carte in tavola.

La lega americana non si ferma come gli altri campionati e le squadre partecipanti fanno a meno dei giocatori chiamati dai rispettivi Paesi, una situazione che potrebbe favorire il reintegro di Insigne sotto la guida di Robin Fraser, l'allenatore che all'inizio della stagione ha deciso di scartarlo. Fino a qualche giorno fa l'azzurro sembrava essere a un passo dall'addio, ma anche il quarto tentativo di cessione è andato a vuoto.

Insigne potrebbe tornare a giocare con il Toronto

Nell'ultima sessione di mercato la volontà del club era quella di cedere Insigne che non era più considerato un titolare dal nuovo allenatore. A gennaio il Toronto ha cercato di imbastire trattative con il Venezia, il Valladolid e anche il Sivasspor, tutte e tre naufragate. L'ipotesi di trasferirsi in Brasile non piaceva a Insigne che qualche giorno fa è anche stato vicino a vestire la magia del DC United, ma anche questo affare è saltato: l'italiano resta al Toronto e per lui potrebbero riaprirsi le porte per un reinserimento in squadra, anche se non come titolare.

Domenica i canadesi affronteranno i New York Red Bulls in una situazione piuttosto critica, dato che hanno perso alcuni giocatori impegnati con le rispettive nazionali e contano diversi infortunati. Non è sa escludere, secondo la stampa americana, che Fraser possa contare proprio su Insigne per mancanza di alternative, mandandolo in campo per la prima volta in questa stagione in un clima di totale contestazione.