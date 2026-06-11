I Mondiali 2026 saranno i più inquinanti della storia: il CO2 emesso ricoprirebbe tutta l’Italia

Uno studio scientifico ha analizzato l’impatto ambientale che hanno i Mondiali 2026 sul fronte inquinamento di emissioni di carbonio: “Solo il 90% verrà prodotto dai trasferimenti dei tifosi da uno stadio all’altro”

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I Mondiali che stanno iniziando porteranno con sé tra i tanti record anche quello poco edificante di essere l'edizione in assoluto più inquinante nella storia di ogni sport. Infatti, infrangeranno ogni primato in fatto di emissioni di carbonio, con 7,8 milioni di tonnellate complessive. Il tutto derivante dalla ciclopica organizzazione voluta dalla FIFA congiungendo tre Paesi enormi, come Stati Uniti, Messico e Canada con centinaia di migliaia di persone, tra tifosi, organizzatori, staff, operatori dovranno ricoprire enormi distanze tra gli stadi, contribuendo a una emissione di CO2 da record assoluto. Il doppio rispetto ai Mondiali 2022 disputati in Qatar, cinque volte l'inquinamento prodotto dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli ecologisti non possono che essere furiosi di fronte ai dati emersi da uno studio che ha analizzato i Mondiali sul fronte dell'impatto ambientale. Che sarà devastante. Si produrrà un quantitativo mai visto di carbonio in sole 4/5 settimane soprattutto per colpa degli spostamenti necessari per poter raggiungere le varie sedi e gli stadi dove si disputano le partite. Ben l'87% dell'impronta di carbonio deriverà infatti dai voli generati solamente dai tifosi che avranno a disposizioni stadi mai così capienti e saranno numerosi come non mai vista la partecipazione per la prima volta di 48 Nazionali

A studiare l'impatto devastante sono stati gli esperti di Greenly, una piattaforma globale per la contabilità del carbonio: "I 6,82 milioni di tonnellate di CO2 generati dai soli spostamenti degli spettatori rappresentano l'impronta annuale di circa 725.000 francesi, ovvero l'intera popolazione di Marsiglia" hanno spiegato per far comprendere il grado enorme di inquinamento prodotto. Denunciando di fatto la folle scelta della FIFA di aver sparso in una area geografica enorme un evento che sarebbe potuto altrimenti avvenire in un perimetro maggiormente concentrato: "L'esempio evidente di come si sia persa l'occasione di sensibilizzazione sull'impatto climatico e poter innescare un'ondata di investimenti verso infrastrutture più sostenibili".

Ma cosa significano 7.8 milioni di tonnellate di CO2? Per far comprendere meglio l'impatto di inquinamento ambientale, i Mondiali 2026 in sole quattro settimane costituiscono una spropositata emissione di carbonio pari a: