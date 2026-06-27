Ugarte disperato per l’infortunio, può restare fuori un anno: ma lo United verrà risarcito dalla FIFA

Ugarte è uscito dal campo in barella dopo l’infortunio che potrebbe tenerlo fermo per tutta la stagione. La FIFA dovrà risarcire il Manchester United per i mesi di assenza.

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Oltre all'amarezza per l'eliminazione dai Mondiali con l'Uruguay per Manuel Ugarte c'è anche la preoccupazione per l'infortunio che si è procurato contro la Spagna e che potrebbe essere molto serio. Il centrocampista è uscito dal campo in barella in lacrime alla fine del primo tempo: si è fatto male tentando di fare un contrasto ma la gamba gli è rimasta incastrata portandogli probabilmente a una rottura del legamento crociato. Le prime valutazioni parlano di almeno un anno di stop, una notizia pessima per il Manchester United.

Ugarte era stato messo sul mercato nel tentativo di rinnovare il centrocampo ma adesso la situazione cambia drasticamente. Nei prossimi giorni lo staff medico uruguaiano farà le sue valutazioni in base ai risultati delle visite mediche, ma sicuramente la FIFA risarcirà gli inglesi come previsto dal regolamento che copre i club in caso di infortuni gravi come quello accaduto in questo caso.

Quale sarà il risarcimento per l'infortunio di Ugarte

Fin dal primo momento il giocatore ha capito che si trattava di un infortunio grave e le previsioni al momento parlano di un anno di stop. Dovrà rimettersi insieme, probabilmente con un'operazione e tanta fisioterapia, ma la prossima stagione per lui è praticamente volata: era pronto a rimettersi in gioco in una nuova squadra, invece torna dai Mondiali con un'eliminazione cocente e un infortunio grave. Ugarte era stato messo sul mercato dal Manchester United che ora riceverà un indennizzo per il suo infortunio.

Se la sua assenza si prolungasse davvero per 12 mesi, allora gli inglesi avrebbero diritto a un risarcimento di 6.7 milioni di euro da parte della FIFA. Fa tutto parte del Programma di Tutela del Club ce copre la retribuzione giornaliera dei giocatori che restano fuori per infortunio per oltre 28 giorni. Il caso di Ugarte rientra perfettamente nei parametri e in pratica lo United riceverà indietro quasi lo stipendio annuale del suo centrocampista. Dovrà però cambiare tutti i piani per il mercato, dato che l'uruguaiano era in partenza e al suo posto ci si aspettavano nuovi innesti da affiancare a Ederson dell'Atalanta, affare già chiuso.