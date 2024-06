video suggerito

Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A, basta un gol di Gytkjaer per battere la Cremonese Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A: basta un gol di Gytkjaer per battere la Cremonese nella finale dei play-off di Serie B e tornare nel massimo campionato dopo due anni.

A cura di Vito Lamorte

Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A, dopo Parma e Como. Alla squadra di Paolo Vanoli è bastato un gol di Gytkjaer per battere la Cremonese nella finale dei play-off di Serie B 2023-2024 e ritrovare il massimo campionato due anni dopo l'ultima retrocessione.

Ai lagunari sarebbe bastato anche un pareggio ma gli Arancioneroverdi hanno giocato una gara gagliarda e hanno chiuso la loro cavalcata verso la promozione con una vittoria.

Gytkjaer decide la finale play-off: è il trionfo di Vanoli

Al minuto 24 esplode il Penzo: grande ripartenza con percussione centrale di Busio, palla per Gytkjaer che mette in rete col mancino a centro area a porta semivuota. Sernicola ha provato a togliere la palla sulla linea ma il disperato salvataggio non è riuscito. Era il passo decisivo verso la promozione.

La Cremonese ha tentato la reazione ed è andata vicina al pareggio in diverse occasioni ma sulla sua strada ha trovato uno Joronen in grandissima forma, che ha sempre strozzato l'urlo degli attaccanti grigiorossi. Nella fase finale del match la gara è diventata molto dura anche a livello fisico ma i lagunari riescono a portare a casa la vittoria davanti al loro pubblico e a festeggiare una promozione tanto attesa quanto meritata.

Dopo una grande annata, conclusa con il terzo posto, il Venezia è riuscito a coronare un sogno che era sfuggito nella Regular Season e nella Post-Season è arrivata la zampata da parte della grande squadra che ha messo sul campo le sue conoscenze e la sua esperienza.

Il tabellino di Venezia-Cremonese

RETI: 24′ Gytkjaer.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (80′ Altare); Candela (80′ Dembelé), Busio (59′ Lella), Tessmann, Bjarkason (80′ Andersen), Zampano; Gytkjaer (56′ Pierini), Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov (85′ Ciofani), Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (72′ Falletti), Pickel, Castagnetti, Buonaiuto (46′ Collocolo), Sernicola (85′ Quagliata); Vazquez (46′ Coda), Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Simone Sozza.