La Roma ritrova Dovbyk ma perde ancora Dybala: sesta vittoria consecutiva contro il Cagliari Un gol di Dovbyk decide Roma-Cagliari e regala la sesta vittoria consecutiva alla squadra di Ranieri in Serie A. Dybala esce per infortunio nella ripresa.

A cura di Marco Beltrami

La Roma batte di misura il Cagliari all’Olimpico e porta a casa la sesta vittoria di fila in Serie A. Decisivo un gol di Dovbyk che ha risposto sul campo alle critiche e anche agli “stimoli” in conferenza di Ranieri. Buone notizie dunque per i giallorossi, con una nota stonata: quella degli infortuni di Paulo Dybala e Rensch costretti a lasciare il campo, poco dopo il suo ingresso.

Roma-Cagliari si è accesa soprattutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione con tanti sbadigli. L'unico guizzo è stato quello di Mancini che ha tentato la sortita offensiva sugli sviluppi di un corner senza però trovare la porta. Nicola è riuscito a imbrigliare la Roma senza correre rischi, rendendosi molto pericolosa poi nella seconda frazione con Piccoli. Decisivo un grande intervento di Svilar che ha di fatto impedito agli ospiti di passare in vantaggio.

Dovby segna, Dybala e Rensch s'infortunano

Poco dopo ecco la rete dell'1-0 segnata proprio dal giocatore più discusso, ovvero Dovbyk. L'attaccante ucraino dopo un rimpallo si è fatto trovare pronto con una girata ravvicinata. Esultanza molto contenuta dell'ucraino che è stato festeggiato dai suoi compagni e in primis da capitan Mancini. Rete da tre punti per la Roma che ha perso poco dopo Dybala, rimasto in campo 8′. Infortunio da valutare per lui, probabilmente di natura muscolare, così come quello di Rensch che comunque ha stretto i denti nel finale garantendo almeno la parità numerica alla Roma.

I giallorossi continuano a scalare la classifica e approfittano del ko della Lazio. Con questi tre punti, la squadra di Ranieri ha raggiunto quota 49 lunghezze in classifica, a meno due dal sesto posto occupato proprio dagli uomini di Baroni. Resta al palo il Cagliari con 26 punti, 4 in più dell’Empoli che occupa attualmente il terzultimo posto ed è in zona retrocessione.