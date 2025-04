video suggerito

Immobile lascerà il Besiktas a fine stagione, può tornare in Serie A: c’è una squadra che lo aspetta Immobile avrebbe già annunciato alla dirigenza del Besiktas la decisione di lasciare la squadra in estate: potrebbe cedere alla corte di una squadra italiana. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Ciro Immobile in Turchia si concluderà alla fine di questa stagione. L'attaccante ha già annunciato al Besiktas la volontà di non proseguire insieme e di cercare una nuova squadra in cui poter giocare. Assieme al suo agente ha già sondato il terreno e la volontà sarebbe quella di rientrare in Italia per chiudere la sua carriera in Serie A, un desiderio che potrebbe sposarsi bene con le necessità di alcuni club.

Secondo quanto riportato dal portale turco fanatik.com l'ex Lazio avrebbe già parlato con la dirigenza informandoli che vorrebbe cambiare aria con l'arrivo del mercato estivo. Il suo contratto con il Besiktas scadrà il 30 giugno 2026, ma è molto probabile che le strade si dividano già tra pochissimi mesi: su Immobile c'è forte l'interesse dell'Inter che vorrebbe un attaccante di esperienza e a basso costo per poter infoltire l'attacco.

Immobile lascerà la Turchia

Non c'è ancora certezza sulla meta, ma l'attaccante vorrebbe salutare il calcio turco appena un anno dopo il suo arrivo. Dopo aver detto addio alla Lazio ha abbracciato il progetto del Besiktas dove gino a qui ha segnato 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni: la continuità nel rendimento non gli manca e l'impatto sul nuovo campionato è stato positivo fin da subito, ma è forte il desiderio di rientrare in Italia. Nell'ultima partita contro il Galatasaray è rimasto in panchina per 90 minuti, ma non è stata la scelta dell'allenatore a pregiudicare il suo cammino.

Leggi anche Chi sarà il nuovo allenatore di Jannik Sinner al posto di Cahill: il preferito è un italiano

In realtà Immobile vorrebbe tornare in Serie A e avrebbe già informato la dirigenza di questa sua decisione per chiedere il via libera a partire in estate. Su di lui sono finiti i riflettori dell'Inter, una squadra che sta seriamente prendendo in considerazione e che gli permetterebbe di chiudere la sua carriera giocando per una big del calcio italiano e tornando anche in Champions League.