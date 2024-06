video suggerito

Cosa succede in caso di pareggio in Venezia-Cremonese, finale di ritorno dei playoff: chi va in Serie A Venezia-Cremonese si giocano la Serie A nella finale di ritorno dei playoff: cosa succede in caso di pareggio, cosa dice il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie B 2023-2024 si conclude con la finale di ritorno dei playoff tra Venezia e Cremonese, che sancirà la terza squadra promossa in Serie A dopo Parma e Como. I lagunari e i lombardi si sono piazzati, rispettivamente, al terzo e al quarto posto: insomma, le due migliori squadre dopo quelle che sono state in grado di fare il salto direttamente ma i playoff permetteranno soltanto ad una di giocare il prossimo anno nel massimo campionato.

Le squadre di Paolo Vanoli e Giovanni Stroppa si giocheranno tutto nella seconda partita della finale dopo che il primo round allo stadio Giovanni Zini di Cremona si è concluso con il risultato di 0-0.

Cosa succede in caso di pareggio in Venezia-Cremonese: il regolamento

Se dopo il fischio finale della partita dello stadio Penzo la situazione vedrà il punteggio complessivo ancora in parità, ad andare in Serie A sarà il Venezia di Paolo Vanoli per il miglior piazzamento in classifica ottenuto nel corso della stagione regolare.

Quindi non ci saranno i tempi supplementari o eventualmente i calci di rigore ma tutto terminerà al 90, anche se il punteggio tra Venezia e Cremonese sarà di parità: se così dovesse essere a festeggiare saranno i lagunari.

Classifica della Serie B: posizionamenti di Venezia e Cremonese

Nella stagione regolare il Venezia e il Cremonese si sono piazzate subito dietro il Parma e il Como, che sono state promosse direttamente in Serie A. In campionato i veneti di Vanoli hanno chiuso al terzo posto con 70 punti mentre i lombardi di Stroppa si sono posizionati quarti con 67 punti.

Per questo motivo il Venezia, avendo fatto una Regular Season migliore di quella della Cremonese, disputerà la partita di ritorno delle finali playoff in casa e potrà essere promossa in Serie A in caso di parità complessiva dopo il doppio confronto.