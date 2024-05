video suggerito

Como promosso in Serie A, Spezia salvo, Ascoli retrocesso in C, Bari ai playout: tutti i verdetti della Serie B Il Como fa compagnia al Parma e viene promosso direttamente in Serie A, lasciando indietro il Venezia, battuto a La Spezia. Una vittoria che consente a questi ultimi di salvarsi, mentre retrocede l'Ascoli. Il Bari ai playout con la Ternana.

La Serie B ha emesso i suoi verdetti finali – in attesa di quelli che usciranno da playoff e playout – al termine dell'ultima giornata della stagione regolare. È il Como a fare compagnia al Parma ed essere promosso direttamente in Serie A, dopo oltre 20 anni di assenza, mentre resta dietro e va ai playoff il Venezia: decisiva la sconfitta dei lagunari a La Spezia, ai lariani è bastato l'1-1 casalingo contro il Cosenza. In coda alla classifica, è l'Ascoli ad essere retrocesso in Serie C, aggiungendosi a Feralpisalò e Lecco, che già avevano salutato da tempo. Il Bari riesce ad acciuffare i playout assieme alla Ternana, mentre si salva lo Spezia.

Tutti i verdetti della Serie B

Promosse direttamente in Serie A: Parma e Como

Qualificate ai playoff: Venezia, Cremonese (queste due salteranno il preliminare), Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia

Retrocesse in Serie C: Lecco, Feralpisalò, Ascoli

Spareggeranno nei playout per restare in Serie B: Bari e Ternana

L'ultima giornata di Serie B

Al Como è bastato 1-1 in casa contro un Cosenza che non aveva più nulla da chiedere al campionato per assicurarsi il secondo posto finale nella classifica della Serie B. Il Venezia, che inseguiva a due punti, è stato battuto 2-1 in casa dello Spezia, che a sua volta aveva disperato bisogno di punti per salvarsi. Il successo in uno stadio Picco tutto esaurito, così come lo era il Sinigaglia a Como, ha dato agli Aquilotti la salvezza.

Tutte e quattro le squadre che lottavano per salvarsi hanno vinto (oltre allo Spezia, ci sono stati il 2-0 del Bari sul Brescia, l'1-0 della Ternana sulla Feralpisalò e il 2-1 dell'Ascoli sul Pisa) e dunque la situazione non è cambiata in coda dopo l'ultima giornata: a retrocedere assieme a Lecco e Feralpisalò è l'Ascoli, mentre Ternana e Bari si giocheranno tutto nei playout, con gli umbri favoriti dal regolamento in virtù della miglior posizione in classifica.

Ai playoff invece vanno Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia, con le prime due – classificatesi terza e quarta nella stagione regolare – che salteranno il turno preliminare.