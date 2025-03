video suggerito

Cosa succede se l’Italia perde con la Germania in Nations League: le conseguenze per i Mondiali 2026 Cosa cambia per la Nazionale in caso di sconfitta con la Germania nei quarti di finale di Nations League. Conseguenze nelle qualificazioni dei Mondiali 2026. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella sfida tra Italia e Germania in Nations League c'è in palio non solo il prestigio legato alla possibilità di andare avanti nel torneo, qualificandosi per le semifinali e il ranking. Infatti a seconda del risultato della Nazionale di Luciano Spalletti ci saranno conseguenze per i Mondiali del 2026. Cosa succederà in particolare in caso di sconfitta? Cambierà il percorso di qualificazione dell'Italia per la Coppa del mondo in programma in Canada, Messico e Stati Uniti.

Cosa succede all'Italia in caso di sconfitta con la Germania, cambiano le qualificazioni ai Mondiali 2026

Se la Nazionale dovesse dunque uscire contro la Germania ai quarti della Nations League, cambierà la collocazione degli azzurri nel girone di qualificazione per i prossimi Mondiali. In questo caso infatti la squadra del commissario tecnico Luciano Spalletti finirà nel gruppo I, che è composto da 5 formazioni, con la presenza di Norvegia, Israele, Estonia, Moldova. Si tratta questo di un girone sulla carta leggermente meno abbordabile rispetto a quello che l'Italia affronterebbe nel caso in cui venisse superata la Germania, ovvero quello A da 4 squadre con Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo.

Con il flop contro la Germania sarebbe un "problema" anche il calendario, essendo il girone I con più squadre, 5 appunto. Sarebbero dunque 8 i match da disputare, e tra l'altro anche "ravvicinati" dovendo all'inizio gli azzurri osservare un turno di riposo e poi i due turni di marzo. Da lì in poi partirebbe un ritmo serrato di partite. Il calendario delle partite dell'Italia nel gruppo I delle qualificazioni per i Mondiali 2026:

Il calendario dell'Italia nel Gruppo I

Prima giornata: 21-22 marzo 2025 – riposo

Seconda giornata: 24-25 marzo 2025 – riposo

Terza giornata: 6-7 giugno 2025

Quarta giornata: 9-10 giugno 2025

Quinta giornata: 4-6 settembre 2025

Sesta giornata: 7-9 settembre 2025

Settima giornata: 9-11 ottobre 2025

Ottava giornata: 12-14 ottobre 2025

Nona giornata: 13-15 novembre 2025

Decima giornata: 16-18 novembre 2025.