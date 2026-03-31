Prossima partita Italia, contro chi gioca e dove dopo la finale dei playoff Mondiali con la Bosnia

La sfida dell’Italia contro la Bosnia determinerà anche il programma delle prossime amichevoli azzurre. In caso di qualificazione ai Mondiali verrà stilato un calendario con match tra maggio e giugno, altrimenti la programmazione sarà incentrata sulla Nations League che inizierà a settembre 2026.

Tutta l'attenzione del calcio azzurro è concentrato sull'imminenza della sfida di Zenica in cui la Nazionale Italiana sfida la Bosnia per giocarsi il pass per i Mondiali 2026. La partita, si disputa stasera alle 20:45 in gara secca e ci dirà se Gattuso riuscirà dove i suoi predecessori nelle ultime due edizioni iridate, hanno fallito. L'esito della partita, oltre a rappresentare una svolta epocale nel destino azzurro determinerà anche il palinsesto e il calendario che la FIGC andrà subito dopo a stilare, attorno alle amichevoli che gli azzurri affronteranno in caso di qualificazione e, nello sciagurato caso di eliminazione, quali saranno comunque gli impegni ufficiali che si andranno ad affrontare.

La certezza è che tutto verrà stabilito in modo peculiare subito dopo l'esito della sfida contro la Bosnia. Solo dopo aver conosciuto il destino riservato agli Azzurri la Federcalcio si metterà al lavoro per stabilire il cammino che dovrà seguire l'Italia. Il bivio è rappresentato dalla sola discriminante qualificazione. In caso di qualificazione ai Mondiali 2026 la FIGC programmerà una serie di amichevoli di preparazione tra maggio e giugno 2026, prima della partenza per il Nord America dove l'Italia sa già di sapere di essere eventualmente inserita nel Gruppo B dove sfiderà Canada, Qatar e Svizzera. Nel caso di una mancata qualificazione tutto prenderà una piega diversa, con la Nazionale azzurra che potrebbe disputare delle amichevoli nei mesi anche successivi, da giugno a settembre, in vista per iniziare un nuovo ciclo tecnico, che inizierà con la Nations League di settembre 2026, dove esordirà in casa contro il Belgio.

Il CT Gennaro Gattuso entusiasta per la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord

Ad oggi, dunque, si sa per certo quale sarà e dove si giocherà la prima partita ufficiale dell'Italia in caso di qualificazione ai Mondiali. Si inizierà il prossimo 12 giugno con il debutto contro i padroni di casa del Canada, a Toronto per il primo turno del Girone B. Poi, ci si sposta a Vancouver per sfidare la Svizzera e quindi, sempre a Vancouver, per giocare contro il Qatar. Ecco di seguito nel dettaglio, gli incontri prefissati in caso di partecipazione ai Mondiali: