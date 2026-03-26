Cosa succede se l’Italia pareggia o perde contro l’Irlanda del Nord nella partita dei playoff Mondiali

Se l’Italia batterà l’Irlanda del Nord si qualificherà per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Se perderà invece sarà esclusa dalla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si continuerebbe con supplementari e rigori.

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Questa di oggi, giovedì 26 marzo, è una giornata segnata in rosso sul calendario per gli appassionati di calcio italiani. Perché stasera si disputa Italia-Irlanda del Nord semifinale dei playoff dei Mondiali 2026, in programma a Bergamo. In caso di vittoria l'Italia proseguirà la sua corsa, lo farebbe sfidando martedì 31 marzo il Galles o la Bosnia fuori casa. In caso di malaugurata e clamorosa sconfitta sarebbe finita la corsa e per la terza volta di fila i Mondiali li guarderemmo solo da spettatori.

Che succede in caso di pareggio in Italia-Irlanda del Nord

Se al termine dei 90 minuti regolamentari a Bergamo il punteggio della partita tra l'Italia e l'Irlanda del Nord sarà ancora in parità, l'incontro proseguirebbe con i tempi supplementari. In virtù del fatto che tutte le partite dei playoff si giocano in gara secca. Quindi dentro o fuori. Se il pareggio perdurerà anche dopo gli eventuali supplementari la partita si deciderebbe con i calci di rigore. Sarebbe thrilling purissimo.

Italia fuori dai Mondiali 2026 se perde contro l'Irlanda del Nord

Vincendo l'Italia giocherebbe la finale dei playoff contro Galles o Bosnia, fuori casa. Se invece la Nazionale perderà, tanto dopo i tempi regolamentari che dopo gli eventuali supplementari o rigori, verrà eliminata dall'Irlanda del Nord e sarebbe definitivamente fuori dalla Coppa del Mondo 2026, venendo esclusa dalla competizione per la terza volta consecutiva.

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Se l'Italia perde con l'Irlanda torna in campo per una amichevole

Se l'Italia a Bergamo batte i nord irlandesi si qualificherebbe per la finale dei playoff contro Galles o Bosnia, in ogni caso sarebbe in campo fuori casa. Se invece la Nazionale verrà eliminata dall'Irlanda del Nord sarà definitivamente fuori dalla Coppa del Mondo 2026, e sarebbe esclusa dalla competizione per la terza volta consecutiva. In questo caso, l'Italia giocherebbe poi mestamente un'amichevole la prossima settimana con la perdente di Galles e Bosnia e si ritroverebbe a dover ricostruire perché in caso di mancata qualificazione al Mondiale sarebbero automatici gli addii di Gattuso e di Buffon.

Italia-Irlanda del Nord è la semifinale dei playoff 2026

Italia-Irlanda del Nord ha proposto il sorteggio dello scorso autunno per la semifinale. Sorteggio accolto con sorriso, perché i nord irlandesi non erano certo tra gli avversari più temibili – basta pensare che solo tre dei calciatori convocati giocano in Premier League (il quarto, il più forte è infortunato), mentre la maggior parte milita nella seconda serie inglese. Ma ora qualunque avversario farebbe paura, considerati i trascorsi dell'Italia, eliminata prima dalla Svezia e poi dalla Macedonia del Nord. In più c'è la cabala. Perché l'Irlanda del Nord è stata la prima squadra ad eliminare l'Italia in una qualificazione ai Mondiali, era il 1958. Gattuso vuole vincere, ha studiato ogni mossa ed è pronto a mettere ko la nazionale guidata da O'Neill.