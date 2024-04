video suggerito

Cuadrado si espone quando parte il coro anti-Juve dai tifosi dell’Inter: fa quello che gli chiedono Cuadrado scatenato nella festa Scudetto dell’Inter quando è partito il coro contro la Juventus. Il colombiano ha dimenticato il suo passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Juan Cuadrado si è preso la scena durante la festa Scudetto dell'Inter. Quando in piazza Duomo, dove tutta la squadra si è ritrovata per salutare i tifosi al termine del giro in pullman, è partito un coro contro la Juventus il grande ex ha messo da parte il suo passato partecipando attivamente. Una situazione che ha mandato in visibilio il popolo nerazzurro.

"Chi non salta bianconero è". Quando Cuadrado dalla terrazza di piazza Duomo si è affacciato, i tifosi presenti hanno fatto partire il celebre motivetto-sfottò contro gli acerrimi rivali. Una situazione legata proprio alla presentazione del colombiano che dal 2015 al 2023 ha militato nella Juventus, diventandone anche una colonna. Come ha reagito il calciatore? Non ci ha pensato su due volte, ed esponendosi ha fatto quello che gli chiedevano, scatenandosi con tanto di salti e sbracciate.

Un gesto che non risulterà gradito dunque ai tifosi della Juventus che già non avevano certo apprezzato il passaggio nella scorsa estate, alla scadenza di contratto, proprio in una delle squadre rivali. I compagni presenti sulla terrazza del Duomo ai fianchi di Cuadrado si sono lasciati andare a sorrisi ed applausi di fronte alla partecipazione ai cori di Cuadrado, divertiti.

Quando poi gli è stato passato il microfono, ecco che il calciatore sudamericano ha riassunto un po' questa sua prima stagione alla Juventus non troppo fortunata. Il laterale infatti è stato costretto ad un lungo periodo di stop per un grave infortunio.

Queste le sue parole di fronte ai suoi nuovi tifosi, che probabilmente ora lo considereranno un nuovo idolo: "Sono stato molto contento, dal primo momento che sono venuto qua. Ho voluto dare il mio contributo, ma non ho potuto. Sono molto contento, e ho imparato una canzone". E qui ecco che Cuadrado ha vestito i panni del capopopolo, guidando il coro dei tifosi dell'Inter. Una serata di festa anche per lui che ora vede solo nerazzurro a quanto pare.