La festa dello Scudetto arriva in Duomo: una marea umana di tifosi accoglie il pullman dell’Inter La festa dell’Inter per il 20° scudetto per le vie di Milano, tra migliaia di tifosi festanti che hanno invaso la città. Il pullman scoperto è arrivato in Piazza del Duomo per il tripudio finale solamente verso le 23:00, in uno spettacolo di gioia ed entusiasmo incredibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La festa per la 20a stella è iniziata oggi alle 16:00 poche ore dopo la conclusione della partita di San Siro contro il Torino, vinta grazie ai due gol segnati da Calhanoglu. In programma c'era un passaggio dal piazzale davanti al Meazza verso il Duomo, con appuntamento sotto la Madonnina previsto per le 21.30. Ma l'immensa marea di tifosi lungo il tragitto ha rallentato tantissimo il pullman scoperto con sopra i giocatori che hanno fatto capolino in piazza con più di un'ìora di ritardo.

Migliaia di tifosi festanti con sciarpe, bandiere e striscioni nerazzurri hanno invaso le vie della città durante il passaggio del pullman dei giocatori dell'Inter, per festeggiare la seconda stella. Una marea umana che ha visto il popolo interista seguire da vicino il pullman scoperto interrompendone spesso il tragitto e rallentando il suo avvicinamento in Piazza del Duomo, la meta finale per l'apoteosi conclusiva. Migliaia di tifosi si sono fatti trovare lungo le vie cittadine, chi sopra il tetto di diverse auto parcheggiate, altri arrampicati sugli alberi, sui lampioni e sui semafori mandando in tilt la città.

Una festa incredibile che non ha visto incidenti ma semplicemente la voglia di festeggiare uno Scudetto unico, quello della seconda stella, insieme ai propri beniamini. Tra i più esagitati sul pullman, Dimarco che ancora una volta ha arringato la folla con il microfono, poi Dumfries che si è reso protagonista di uno striscione delle polemiche. Più defilato Calhanoglu che aveva già espresso l'intenzione di evitare problemi, senza eccedere nei festeggiamenti.

L'arrivo del pullman è stato preceduto in piazza Duomo da un saluto da parte di Javier Zanetti che ha voluto ringraziare il popolo nerazzurro dalla balconata: "Vi amo, e amo sempre l'Inter" ha gridato l'ex capitano del Triplete, mostrando una gioia a tratti incontenibile. "L'Inter si ama sempre e questo Scudetto è per voi!". I tifosi hanno subito riempito la piazza che si è trasformata in una sequela di fumogeni e fuochi d'artificio una volta che i giocatori sono arrivati sul pullman scoperto. Per il bagno di folla con il proprio popolo che è durato fino a notte inoltrata.