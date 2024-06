video suggerito

Il messaggio dell’Inter dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei indigna i tifosi azzurri Un post pubblicato sull’account ufficiale dell’Inter a pochi istanti dall’eliminazione dell’Italia agli Europei, sconfitta dalla Svizzera ha scatenato la rabbia degli utenti. Il club ha voluto applaudire la qualificazione di Yann Sommer ma sbagliando le tempistiche, trasformando un’autocelebrazione in un boomerang di critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia è fuori dagli Europei, eliminata in modo più che imbarazzante dalla Svizzera. Una partita pessima, che ha visto gli Azzurri soccombere senza opporre resistenza e prendendosi critiche feroci da ogni dove, anche dagli stessi tifosi sugli spalti a Berlino a fine partita. Un lutto sportivo che ricalca per come è avvenuto quelli epocali che hanno cancellato la nostra Nazionale dai registri degli ultimi Mondiali eppure l'account ufficiale dell'Inter ha applaudito Yann Sommer, portiere titolare svizzero e dei nerazzurri. Ritrovandosi immerso da commenti pesanti: una scelta che voleva essere autocelebrativa e non di scherno all'Italia, ma che, soprattutto per tempistiche sbagliate, si è trasformata in un autogol di polemiche.

I commenti al post dell'Inter su Sommer dopo Italia-Svizzera

L'Italia esce dagli Europei per opera della Svizzera e l'Inter esulta. Potrebbe sembrare una burla ma è tutto vero perché sull'account ufficiale X dei campioni d'Italia è apparso un post che vede festeggiare il portiere svizzero Yann Sommer accompagnato da una didascalia tanto succinta quanto chiara: "Sommer Quarti di finale di @EURO2024 "

Un post che ha scatenato una marea di commenti rabbiosi da parte degli utenti che hanno attaccato l'account nerazzurro. Tra questi anche molti tifosi interisti che sono rimasti abbastanza stupiti soprattutto per le tempistiche: va bene applaudire la vittoria di un proprio giocatore – non solo l'Inter lo fa quando avviene con le rispettive nazionali – ma si poteva aspettare. Così, la scelta che voleva semplicemente diventare un'autocelebrazione (il #forzainter è chiaramente autoreferenziale) si è trasformata in boomerang: "Dall'Italinter alla Svizzera di Sommer, basta restare sul carro", "da interista questo post è illegale, vergognatevi", "c'è ancora un funerale in corso, potevate aspettare almeno domani", i commenti meno beceri.

Le parole di Spalletti, così detto il ct sui giocatori dell'Inter in Nazionale

A margine del post dell'Inter, vengono alla mente anche alcune riflessioni post Italia-Svizzera dello stesso Luciano Spalletti che aveva utilizzato proprio il blocco dei campioni d'Italia per poter cavalcare il sogno europeo. Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella, Frattesi: tutti utilizzati dal ct sia nella fase a Gironi sia contro la Svizzera, senza ottimi risultati e con un retropensiero spiegato in conferenza stampa post partita: "L'Inter ha vinto il campionato molto prima… Poi io mi sono però anche assicurato e ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo" ha spiegato Spalletti che alla fine ha ammesso: "…ma può darsi che mentalmente accada di non essere così applicati…"