De Sciglio fischiato dai tifosi della Juve per le rivelazioni ai Pm: “Non ho fatto nulla di male” Mattia De Sciglio nel mirino dei tifosi della Juventus per rivelazioni ai Pm, critiche e fischi allo stadio e sui social: il terzino si difende.

A cura di Vito Lamorte

Mattia De Sciglio è mirino dei tifosi della Juventus da diverse settimane e anche in occasione della gara vinta dei bianconeri a Salerno ha ricevuto cori e critiche dai supporters bianconeri presenti sugli spalti dell'Arechi. La stessa situazione si era verificata nella gara di Coppa Italia contro la Lazio e il motivo è uno solo: l'ex difensore viene additato di aver svelato le chat di squadra in cui si parlava della manovra stipendi ai Pm che stanno indagando sulla Vecchia Signora. Per questo motivo è stato fischiato allo stadio e sui social viene etichettato come "traditore", "sbirro" e "infame".

Nel verbale dell'interrogatorio di De Sciglio, che sono stati pubblicati nei mesi scorsi, si può leggere: "Chiellini ha inviato un messaggio iniziale rivolto a tutti nel quale era descritta la proposta della società. Da lì in poi ne abbiamo parlato tra noi calciatori. Verificando dal mio smartphone ho rinvenuto i messaggi inviati da Giorgio Chiellini sul gruppo whatsapp della nostra squadra in data 27 e 28 marzo 2020, che provvedo a consegnarvi in copia".

De Sciglio è stato massacrato anche sui social, così come accaduto anche per Matthjis de Ligt.

Le schermate dei messaggi inviati da Chiellini ai compagni di squadra nella chat su whatsapp.

Giovanni Branchini, procuratore del terzino classe 1992, aveva commentato con una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram l'accaduto dopo Juve-Lazio: "Mattia De Sciglio è una persona molto corretta e il tempo lo dimostrerà anche ai più disinformati".

Nel post-gara contro la Salernitana lo stesso De Sciglio ha rivelato a DAZN il proprio stato d'animo in merito a questa situazione: "Io penso solo al campo, credo che debba essere giudicato per cosa faccio in campo. Non ho fatto niente di male, dò il massimo per questa maglia in campo perché per me la priorità è la Juventus".

Anche Massimiliano Allegri ha voluto difendere il suo calciatore: "Dietro a uno schermo si nascondono migliaia di persone, coi social purtroppo funziona così".

Il difensore nato a Milano ha anche apprezzato le parole in suo supporto pronunciate dal suo tecnico: "Mi hanno fatto molto piacere perché sono stati eventi spiacevoli e sono contento abbia preso posizione nei miei confronti".

La vicenda delle due manovre stipendi (2020 e 2021), oltre alla questione delle ricompense agli agenti e del caso plusvalenze-bis, rientra nel filone di procedimenti sportivi che potrebbero portare la Procura FIGC a infliggere alla società sanzioni per il club bianconero. Se dovessero arrivare dei provvedimenti, questi potrebbero coinvolgere non solo il club ma anche i calciatori, che rischiano multe molto salate e squalifiche.