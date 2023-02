Alla Juve basta un gol di Bremer per battere la Lazio: in semifinale di Coppa Italia sfiderà l’Inter La Juventus batte 1-0 la Lazio grazie al gol di Bremer e vola in semifinale di Coppa Italia: i bianconeri sfideranno l’Inter.

A cura di Vito Lamorte

Alla Juventus è bastato un gol di Bremer per avere la meglio sulla Lazio e strappare il pass per le semifinali della Coppa Italia 2022-2023. All'Allianz Stadium la Vecchia Signora ha battuto l'ex Maurizio Sarri con il minimo sforzo ma giocando una gara attenta e di grande concentrazione. Ora i bianconeri se la vedranno con l'Inter nel doppio confronto che spalancherà le porte della finale di Roma.

La squadra bianconera si è fatta preferire fin dalle prime battute per il modo di stare in campo e per come ha affrontato la sfida. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno avuto almeno un'altra grande occasione per passare in vantaggio prima del gol decisivo di Gleison Bremer, ma Rabiot di testa da buona posizione ha colpito debolmente e centrale.

A siglare la rete che ha deciso la sfida dell'Allianz Stadium è stato il difensore brasiliano ex Torino, che ha approfittato di un'uscita horror di Maximiano e ha infilato la palla in rete anticipandolo in maniera comoda e senza troppi problemi.

Nella ripresa la Lazio non è stata capace di pungere la difesa bianconera nonostante i cambi effettuati da Sarri per modificare le caratteristiche dei calciatori in campo. Mattia Perin è rimasto praticamente inoperoso per tutto l'arco della gara.

La Juventus ha controllato bene la sfida e dopo una prima parte più intensa si è limitata a coprire bene il campo per sfruttare la velocità dei suoi calciatori in ripartenza.

Da quando i quarti di finale di Coppa Italia sono tornati ad essere sfida secca, nella stagione 2008/2009, la Vecchia Signora ha passato il turno in 9 delle 10 occasioni in cui ha disputato questa fase in casa: l'unica eccezione risale al 27 gennaio 2011, quando venne eliminata dalla Roma.

Il tabellino di Juventus-Lazio

RETI: 44′ Bremer.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (89′ De Sciglio), Fagioli (63′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (78′ Di Maria), Vlahovic (64′ Kean). Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli (78′ Casale), Marusic; Vecino (59′ Milinkovic-Savic), Cataldi (74′ Marcos Antonio), Luis Alberto (74′ Basic); Felipe Anderson, Immobile (46′ Pedro), Zaccagni. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Fabio Maresca.