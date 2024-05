video suggerito

De Rossi prima di Roma-Juve esalta Allegri: “Ha fatto la storia del calcio”. Max risponde subito Bello scambio di complimenti tra De Rossi e Allegri durante le conferenze prima della supersfida tra Roma e Juventus. Il tecnico livornese ha esaltato il lavoro del suo più giovane collega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Daniele De Rossi prima di Roma-Juventus ha parlato, come prevedibile, anche del suo prossimo avversario Massimiliano Allegri. Il giovane allenatore giallorosso che spera di ottenere contro i bianconeri punti preziosi per l'Europa, ha speso parole di apprezzamento per il collega, che ha un rapporto speciale con suo padre.

De Rossi su Allegri prima di Roma-Juventus

Ha dribblato infatti le domande sul dibattito tra gioco e risultati, così come le critiche per una Juventus che pecca di identità di squadra. Belle le parole di Daniele De Rossi, su Allegri: "Allegri si affronta con grande rispetto, perché ha fatto la storia del calcio italiano e che continua a guidare una squadra a livelli alti. Provo simpatia per lui perché giocava con mio padre, che mi racconta di quando lui era molto giovane e condivideva campo con lui".

Nessuna polemica dunque, ma solo stima per Allegri e per quegli altri allenatori, considerati più pragmatici come Ancelotti e il suo precedessore Mourinho: " Risultatisti e giochisti? Non mi esprimo più, alleno da poco e mi rendo conto di quanto sia difficile vincere una partita e arrivare fino in fondo. Non potrò mai avere meno del rispetto che ho per allenatori come Allegri, Mourinho, Ancelotti che hanno fatto la storia e continuano a lavorare ad alti livelli".

La reazione di Allegri alle parole di De Rossi in conferenza stampa

Le parole di Allegri sono state riportate ad Allegri in conferenza stampa. Il tecnico della Juventus ha gradito i complimenti del suo prossimo rivale, riservandogli ulteriori parole di apprezzamento: "Ringrazio Daniele. Io poi ho giocato con suo papà nel Livorno che è una persona meravigliosa. Daniele ha dato alla Roma entusiasmo e spensieratezza, nonostante Mourinho avesse fatto un ottimo lavoro perché poi nel calcio si fa presto a dimenticare. Troveremo una Roma arrabbiata dalla sconfitta di giovedì che vuole tornare a combattere per i primi quattro posti in campionato".