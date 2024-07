video suggerito

Dybala telefona a Chiesa, è in missione per convincerlo ad accettare la Roma: “Ci divertiremo” C’è un agente speciale in missione per la Roma: Dybala telefona a Chiesa per convincerlo a trasferirsi alla corte di De Rossi. È l’obiettivo principale del calciomercato dei giallorossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il telefono squilla e sul display compare il nome di Paulo Dybala. A Federico Chiesa sarà capitato tante volte di ricevere una telefonata dall'amico ed ex compagno di squadra, ma questa volta la chiacchierata ha un sapore speciale: l'ala della Juventus è l'obiettivo di mercato della Roma da ormai diverse settimane e Daniele De Rossi può contare sull'aiuto di un agente molto speciale per agevolare la missione e incassare subito il sì del giocatore, prima di lasciare che i club trovino l'accordo economico tra loro.

Ci ha pensato la Joya a sondare il terreno dopo le notizie trapelate nelle ultime settimane. Non è un mistero che i giallorossi guardino con attenzione verso l'ex Fiorentina, considerato il rinforzo perfetto per la prossima stagione. Un gioiello da regalare all'allenatore per completare la sua rosa, a costi relativamente bassi ma con un impatto che potrebbe essere molto elevato.

Dybala chiama Chiesa alla Roma

E cosa c'è di meglio della voce di un amico? Secondo quanto riportato da Tuttosport l'argentino ha deciso di telefonare a Chiesa, una chiacchierata informale come tante altre in cui però ha sondato il terreno per un suo possibile arrivo nella capitale. Con la maglia della Roma Dybala ha ritrovato la gioia di giocare e sarebbe contento di avere al suo fianco anche un amico di vecchia data, con il quale condivide tantissimi ricordi del periodo trascorso alla Juventus.

L'argentino ha dato la sua approvazione per il trasferimento e si sta attivando in prima persona per far sì che De Rossi possa avere il suo nuovo giocatore: Thiago Motta non si opporrà alla cessione di Chiesa, soprattutto perché in mente ha un progetto ben definito dove non sarebbe necessariamente così centrale. "A Roma ci divertiremo" avrebbe detto Dybala al suo ex compagno di squadra per convincerlo ad accettare la nuova avventura.

Il cartellino di Chiesa alla Juve

Sul lato personale la Roma sta utilizzando tutte le armi per convincere Chiesa ed evitare che possa sbarcare in un campionato estero, presumibilmente la Premier League. Ma bisognerà parlare anche del lato economico, uno scoglio che potrà essere superato solo con il dialogo: presumibilmente la Juve chiederà circa 25 milioni di euro più 5 di bonus, ossia la somma che servirebbe al club per tentare l'assalto a Koopmeiners e lasciar partire il suo giocatore a una cifra dignitosa a un anno dalla scadenza del contratto.

Dal lato dell'ex Fiorentina invece ci sono alcune richieste per quanto riguarda l'ingaggio. Nelle trattative di rinnovo con i bianconeri, ora in fase di stallo, aveva chiesto 8 milioni di euro all'anno, ma in realtà alla Roma si accontenterebbe di 6 milioni di euro, ossia la cifra che percepisce attualmente.