La Roma fa il primo passo per prendersi Chiesa dalla Juve: la strategia di De Rossi prende forma Federico Chiesa alla Roma come colpo di mercato dei giallorossi allenati da De Rossi. Il primo passo sarà l’incontro in città tra il club e l’agente del giocatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Prima Dybala, poi Lukaku e ora Chiesa. Per la Roma si prospetta l'ennesima estate rovente sul mercato e la trattativa per portare l'attaccante della Juventus e della Nazionale in giallorosso inizia ora a decollare. Non è detto che possa concretizzarsi com'è stato in passato con la Joya e Big Rom, ma è un primo passo per accontentare fin da subito Daniele De Rossi. Il rinnovo dell'ex capitan futuro come allenatore della Roma fino al 2027 sarà annunciato a breve e come primo colpo avrebbe chiesto proprio di fare un tentativo per capire la fattibilità dell'operazione Chiesa.

Cosa sta succedendo tra Federico Chiesa e la Roma

Angelo Mangiante, giornalista di Sky e vicino all'ambiente giallorosso, riferisce quest'oggi come nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra la Roma e l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, in città per gettare le basi e approfondire la questione. Un indizio non di poco conto anche se c'è da capire quale sarà la valutazione di Thiago Motta su Chiesa quando diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Juve. Ciò che è certo è che De Rossi vuole Chiesa e in Nazionale i vari Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy stanno facendo di tutto per convincerlo. Restano da capire i termini economici dell'operazione che dovranno accontentare sia il giocatore che la Juventus con cui l'attaccante ha ancora un anno di contratto fino a giugno 2025.

Le strategie di mercato di De Rossi per costruire la sua Roma

Di fatto o adesso o mai più. Nel senso che la Juventus potrebbe cederlo in questa sessione di mercato per non rischiare di perderlo poi a parametro zero, oppure valutare un rinnovo. In questo imbuto si inserisce la Roma che punta sul lavoro condiviso tra il ds Ghisolfi e lo stesso De Rossi che avrà ampia libertà di manovra sul mercato. Giovani di prospettiva o già pronti con una discreta esperienza alle spalle. Un po' il profilo tracciato prima di prendere Baldanzi, simile anche a Prati, altro obiettivo dei giallorossi e dello stesso De Rossi.

Ma come si potrebbe chiudere l'operazione Chiesa alla Roma? Innanzitutto la Roma si libererà prima di ingaggi pesanti come Lukaku, Renato Sanches e Azmoun per poi cedere almeno 10 giocatori non strategici, quindi non titolari. Abraham, Bove e Zalewski: giovani e quindi con un potenziale valore sul mercato. Con il tesoretto ricavato si potrà poi puntare a capire se si riuscirà ad avvicinarsi ai costi previsti per portarsi Chiesa nella Capitale. Insomma, la palla passa a Ghisolfi che dovrà fare un mezzo miracolo sistemando anche i vari Smalling, Karsdorp, Celik a Aouar.