Ranieri si gode la Roma formato Champions: "Quarto posto? Accetto scommesse, ecco il salvadanaio" Claudio Ranieri si gode l'ennesima vittoria della Roma che oramai si affaccia alla Zona Champions League: "Accetto scommesse sul quarto posto". Ma non fa un passo indietro sulla decisione finale: "Io ho finito, lascio, non avrebbe senso. E' già tanto se son qui"

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma continua la sua marcia verso la Champions League e l'ultima a farne le spese è stato il Cagliari all'Olimpico. Claudio Ranieri è stato "senza cuore" contro la sua ex squadra, godendosi un successo che conferma come crisi, polemiche e pessimi risultati siano oramai alle spalle. A tal punto che il tecnico nel post partita si lascia andare anche a un paio di battute salaci sull'attuale buon momento giallorosso: "Quarto posto? Accetto scommesse, il salvadanaio è pronto".

Ranieri soddisfatto, punta alla Champions: "Accetto scommesse, datemi i soldi"

Dopo il successo contro i sardi, in attesa delle partite delle dirette concorrenti, la Roma si gode per una sera l'aria d'altura: quinto posto insieme al Bologna a sole due lunghezze dalla Champions League, un obiettivo che solo una manciata di mesi fa appariva semplicemente impossibile. Invece la "cura" Ranieri ha funzionato e sta ancora funzionando al meglio, a tal punto che lo stesso tecnico si diverte a riderci sopra: "Volevamo i tre punti e sono venuti. Ora possiamo passare una buona Pasqua. Il quarto posto? Io accetto le scommesse, ho il salvadanaio, datemi i soldi".

Ironia, che va a braccetto con la sagacia di chi la sa usare nei modi e nei tempi corretti, che Ranieri si ritaglia, evidentemente soddisfatto più che della prestazione – non eccezionale – del risultato finale, prendendosi l'intera posta in palio: "Non è facile, comunque, noi ci proviamo perché questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie ma sappiamo che non abbiamo una passeggiata davanti. Dobbiamo continuare a lavorare e pensiamo a fare bene".

La galoppata di Ranieri, dalla zona retrocessione alla zona Champions

Dopotutto il cammino nel girone di ritorno è semplicemente imperioso: la Roma guida la classifica parziale in testa, senza rivali: "Questo è un bel gruppo" ha sottolineato ancora Ranieri, ben sapendo che con la vittoria contro il Cagliari ha eguagliato la striscia di Spalletti della stagione 2015-16 e di Garcia del 2013-14. E soprattutto che da quando è subentrato a Juric, è riuscito a trasportare la Roma dalla zona retrocessione alle porte della Zona Champions.

Il futuro di Ranieri: "Io non resto, ho finito. Il nuovo allenatore? Non rispondo più"

Senza dimenticare il proprio ruolo, di "traghettatore" a tempo perché malgrado le richieste, il feeling con l'ambiente, la corte dei tifosi, non ritorna sui suoi passi: a fine stagione toglierà il disturbo aiutando la Roma al nuovo progetto con un nuovo tecnico: "Io non resto perché basta, un altro anno con me sarebbe un anno perso, voglio che il nuovo allenatore inizi a lavorare con questo gruppo. Io ho finito, non ha più senso per me continuare, già è tanto se sono tornato. Se ci sarà Ancelotti o qualcun altro? Mi dispiace, non rispondo più su questo".