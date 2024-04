De Rossi rinnova e resta alla Roma, c’è l’annuncio ufficiale: “Sarà qui anche nel futuro”

video suggerito

Daniele De Rossi sarà l'allenatore della Roma anche nella prossima stagione. Il club giallorosso, nel giorno in cui la Roma sfiderà il Milan nei quarti di ritorno di Europa League, ha dato l'annuncio ufficiale. De Rossi ha avuto un impatto straordinario e anche nell'annata 2024-2025 sarà il tecnico della Roma.

Il comunicato ufficiale: De Rossi confermato alla Roma

Questo il comunicato con cui la Roma ufficializza il prolungamento contrattuale di De Rossi: "Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma.

La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma! Dan e Ryan Friedkin".

I numeri di De Rossi con la Roma

Nel mese di gennaio è diventato l'allenatore dei giallorossi. De Rossi ha avuto un impatto impressionante. Ha trasformato la Roma, che ha cambiato stile di gioco, è diventata più bella all'inizio, ma poi anche camaleontica. Otto vittorie in undici partite di campionato (due pareggi, una sconfitta) e una galoppata in classifica verso la zona Champions. In Europa League la Roma ha eliminato Feyenoord e Brighton, giocando uno splendido calcio, e ora ha la chance di qualificarsi per le semifinali dopo l'1-0 dell'andata con il Milan.